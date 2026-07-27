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Държавата пласира на аукцион петгодишни облигации за 100 млн. евро

Министерството на финансите преотвори за четвърти път емисията с падеж 28 януари 2031 г.

19:32 | 27.07.26 г. 1
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Снимка: Andrey Rudakov/ Bloomberg
Снимка: Andrey Rudakov/ Bloomberg

Министерството на финансите (МФ) преотвори за четвърти път емисия петгодишни лихвоносни съкровищни облигации с падеж 28 януари 2031 г. и пласира държавни ценни книжа (ДЦК) за 100 млн. евро от обема ѝ, като постигнатата доходност на аукциона възлиза на 3,43%. Това съобщи Българската народна банка след проведения десети аукцион от началото на тази година.

Източник: БНБ Източник: БНБ

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 183,950 млн. евро, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 11,200 млн. евро. Постигнатият коефициент на покритие е 1,84. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 96,94 евро на 100 евро номинал.

Наблюдава се плавно повишение на доходността в сравнение с предходните аукциони за същите книжа. През януари тя е 2,94%, през март – 3,03%, през април – 3,33%, а на последния аукцион днес – 3,43%.

В аукциона участваха осем първични дилъри на ДЦК, уточни централната банка.

Министерството на финансите си запазва правото да предлага за продажба допълнителни количества от емисията, която достигна до 550 млн. евро.

Досега, на десетте аукциона на вътрешния пазар е набран нов дълг от 1,510 млрд. евро, а общият размер на емитирания дълг за годината  нарасна до 4,010 млрд. евро.

Припомняме, че на 7 юли тази година България успешно емитира облигации в три транша за 2,5 млрд. евро на международните капиталови пазари.

Според проектобюджета за тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,5 млрд. евро, включително заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE) за укрепване на отбранителната индустрия. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро към края на годината, или 30,1% от брутния вътрешен продукт (БВП). 

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Последна актуализация: 19:32 | 27.07.26 г.
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Коментари

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1
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Az_Kocho
преди 4 часа
5 годишната съкровищница на Франция е 3.32 а на Италия 3.35. Те са са най големите калпазани в Европа заедно с Гърция с 3.24. Значи България която е с най нисък дълг към БВП тегли заеми на по висока лихва от 3.45 за 5 годишен падеж. Сами си направете сметка каква ни е икономиката и какво е доверието на пазарите към нас. После продължавайте да слушате глупостите на политиците и да вярвате колко сте забогатели.
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