Крехките надежди за примирието в Близкия изток подкрепиха европейските индекси

Водещите европейски индекси завършват борсовата сесия в понеделник предимно положително на фона на крехките надежди за облекчаване на напрежението в Близкия изток.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 напредна с 0,2% по време на редовната търговия. От своя страна германският измерител DAX се повиши с 1,3%, а френският CAC с 0,4%.

Във Великобритания бенчмаркът FTSE напредна също с 0,4%, докато миланският FTSE MIB с 0,5%.

По-рано през деня Саудитска Арабия, Йордания и Ирак съобщиха за атаки с безпилотни летателни апарати, застрашавайки крехката пауза във военните действия между САЩ и Иран.

Инцидентите с дронове се случват два дни след решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да прекрати временно въздушните удари по Иран. Техеран също обяви, че спира с атаките. Според анализатори случилото се е тест за устойчивостта на настоящото деескалиране.

В понеделник секторът на търговията на дребно бе сред най-добре представящите се. Акциите на TUI и Deutsche Lufthansa поскъпнаха със съответно 4% и 2%, подкрепяйки и туристическия сегмент.

Енергийните имена бяха сред губещите по време на сесията, притиснати от представянето на компании като TotalEnergies и Shell, които поевтиняха със съответно 2% и 0,9%.

Смятам, че имаме по-голям шанс за трайна сделка занапред“, коментира Щефан Кемпер, главен инвестиционен стратег на BNP Paribas Wealth Management, цитиран от Bloomberg. „Тъй като останаха малко съществени цели и противовъздушните способности са изчерпани, единствената надеждна опция изглежда да са преговорите“, посочва още той.

При другите индивидуални акции тези на германската софтуерна фирма SAP поскъпнаха със 7,9%, продължавайки с ръстовете след оптимистичния отчет от миналата седмица. Книжата на Vodafone прибавиха 4,8% към стойността си.