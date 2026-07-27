България е най-голямата жертва в ЕС от поскъпването на горивата заради Ормузкия проток

Плаването през Ормузкия проток остава изключително опасно начинание. През последните дни се появиха новини за нападения срещу петролни танкери както от страна на Иран, така и от подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен. САЩ настояват, че проходът е отворен, но същевременно заплашват да атакуват мостове и електроцентрали на Иран, ако атаките продължат, пише Euronews.

Експерти казват, че последните удари са насочени главно към големи международни търговски кораби, а не към плавателни съдове, търгуващи на местно ниво, но въпреки това те оказват огромно влияние върху цените на петрола и петролните горива в Европа.

Миналия месец, след като Вашингтон и Техеран се споразумяха за меморандум за разбирателство от 14 точки, който включва прекратяване на огъня, цените на горивата в Европа най-накрая спряха да се покачват, макар и само временно.

В сравнение с май цените на дизела се свиха през юни с 6,4%, а на бензина - с 4,2%, изчислява Евростат, статистическата служба на Европейския съюз (ЕС).

Най-големи намаления бяха регистрирани в Чехия (-11,3%), Полша (-9,7%) и България (-9,4%), докато най-ограничени спадове отчетоха Унгария (-0,6%), Италия (-1,4%) и Словения (-1,6%).

Що се отнася до цените на бензина, Кипър (+0,7%) и Италия (+0,5%) бяха единствените страни от ЕС, регистрирали повишения между май и юни 2026 г. Всички останали държави отчетоха намаления, като най-големите бяха в Швеция (-7,8%), Белгия (-7%) и Полша (-6,6%).

Но новата фаза на засилено напрежение и смущения в Ормузкия проток отново тласна цените на горивата нагоре. В световен мащаб цените на суровия петрол надхвърлиха 100 долара за барел миналата седмица, най-високата им стойност от началото на юни.

На годишна база най-големите ценови ръстове се наблюдават в България, Литва и Румъния. Страната ни е лидер в ЕС, като цените на горивата през юни се увеличават с 26 на сто спрямо същия месец на 2025 г. В Литва увеличението достига 23,5%, а в Румъния - 23,1%.

Ценова динамика при петролните горива в ЕС през юни. Графика: Евростат

Някои страни извън ЕС отчитат дори по-голямо увеличение: в Турция ценовият скок достига 32%, а в Грузия - 30 на сто.

Освен Малта, най-ниските темпове на растеж при цените на горивата в ЕС са отчетени от Унгария (2,3%), Полша (5,8%) и Испания (7,9%).

Унгария предприе мерки за ограничаване на цените на горивата, докато Испания и Полша успяха да овладеят скока благодарение на намаленията на ДДС върху бензина и дизела.

Ходът обаче предизвика недоволство в Брюксел, тъй като ЕС препоръча вместо това намаляване на акцизите.

Испания може да разчита и на значителна устойчивост. Въпреки че е силно зависим от вноса на суров петрол, Мадрид разполага с голяма мрежа от петролни рафинерии, което го прави по-малко зависим от готовите горива и разходите за доставки.