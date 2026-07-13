САЩ пак налагат морска блокада на Иран, искат 20% такса от корабите в Ормузкия проток

САЩ възстановяват блокадата на иранските кораби, които преминават през Ормузкия проток, обяви президентът на страната Доналд Тръмп.

Вашингтон иска и 20% възстановяване на разходите за всички останали товари, превозвани по водния път, пише Bloomberg.

Съобщението на Тръмп в понеделник, в което той казва, че САЩ ще станат „ПАЗИТЕЛ“ на водния път, засилва противопоставянето между Вашингтон и Техеран относно статута на ключовия пролив.

Тръмп публикува в социалната си мрежа, че протокът „ще остане ОТВОРЕН, със или без Иран“. Той посочва, че ще бъде блокирано влизането и излизането на иранските кораби, докато корабите на други държави ще могат да преминават през Ормузкия проток. САЩ, „като въпрос на СПРАВЕДЛИВОСТ, ще получат възстановяване на разходите в размер на 20% за всички превозени товари“, посочва американският президент.

„Охранявахме го за нищо, а сега ще го пазим и ще ни се плаща за това, че го пазим – много пари“, пише Тръмп. „Ние просто искаме да ни се възстанови всичко за това, че изложихме хората си на опасност“, добавя той.

Цените на петрола продължиха да се покачват след коментарите на Тръмп, а акциите и облигациите на пазарите поевтиняха.

Белият дом не дава повече подробности относно коментарите на Тръмп, включително как ще се прилагат блокадата и събирането на таксите и дали са предупредени съюзниците на Вашингтон в Персийския залив.

Възстановяването на блокадата на иранските пристанища може да подтикне ислямската република да засили атаките срещу кораби, които се стремят да преминат през Ормузкия проток. Това би продължило модела на ответни удари.

Иран разглежда всяко оспорване на властта му в пролива като нарушение на временното мирно споразумение, което сключи със САЩ. Меморандумът предвижда Техеран да предприеме мерки, за да осигури безопасното преминаване на корабите. Страната продължава да настоява, че корабите трябва да получават разрешение от властите ѝ и да следват одобрени от тях маршрути.

По-рано в понеделник иранското правителство заяви, че споразумението със САЩ „несъмнено е навлязло в кризисна фаза“ и че няма да спазва условията му, докато другата страна нарушава ангажиментите си.

„Тръмп изглежда се опитва да надиграе иранците в собствената им игра“, коментира Холи Дейгрис, старши сътрудник във Вашингтонския институт за близкоизточна политика. „Бъдете сигурни, че иранците няма да се откажат от пролива толкова лесно“, добавя тя.

Декларацията на Тръмп подчертава несигурната му позиция малко повече от три седмици след като подписа меморандума за разбирателство. Споразумението осигури прекратяване на огъня и за известно време отпуши трафика в Ормузкия проток, което свали цените на петрола и обещаваше по-ниски цени на бензина преди междинните избори в САЩ през ноември.

С възобновяването на въоръжените действия и предявяването на претенциите на Иран върху пролива Тръмп сега търси начин да си възвърне влиянието.

Ормузкият проток е ключов канал за износа на енергоносители, торове, метали и други стоки. Усилията на Иран да затвори водния път по време на войната повишиха цените на енергоизточниците и индустриалните стоки в световен мащаб.

Временното мирно споразумение между двете страни предвиждаше безплатно търговско корабоплаване по време на 60-дневен преговорен прозорец. Тръмп отпразнува пакта, като рекламира потенциалното въздействие върху цените на бензина и икономиката.

Други държави и индустрии, зависими от трафика през водния път, настояват, че достъпът до него трябва да бъде свободен.

Планът на Тръмп може да се сблъска с правни и логистични препятствия, ако той го осъществи. Съгласно международното право, на корабите обикновено е гарантирано право на транзитно преминаване през водни басейни, използвани за международно корабоплаване, а крайбрежните държави нямат право да таксуват плавателните съдове за тази възможност. Възможно е обаче да има такси за някои „специфични услуги“, предоставяни на отделни кораби.

През последните седмици американските сили проведоха операция за ескортиране на петролни танкери и търговски кораби през пролива. Въздушните и военноморските сили на САЩ помагат на трафика по маршрут, отдалечен от бреговете на Иран, дори когато Техеран твърди, че контролира водния път.

Анализатори казват, че ще е необходима още по-интензивна военна операция с участието на сухопътни войски, за да може САЩ да запазят контрола си над пролива. Тръмп засега не е склонен да предприеме това.