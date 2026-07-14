Анкета: Как да диверсифицираме инвестициите в технологични компании?

Рекордните оценки и концентрираният пазарен дял на няколко гиганта поставят въпроса имат ли потенциал технологичните акции. Инвеститорите са разделени между страха от пазарен балон и вярата в дългосрочната структурна трансформация. Затова Bloomberg TV Bulgaria попита експерти: Как да диверсифицираме инвестициите в технологични компании?

Здравко Пиринлиев, главен инвестиционен анализатор в BenchMark Finance:

На този етап е грешно да се бяга от технологичния сектор, който е най-успешният, заради самоцелна диверсификация.

По-скоро е нужна диверсификация в рамките на самия технологичен сектор. В момента, например, индексът Nasdaq изпреварва акциите от т.нар. „Великолепна седморка“ (технологичните гиганти – бел. ред.).

Много интересна е т.нар. longevity индустрия (от англ. – дълголетие) – компилация от изкуствен интелект, медицина и биотехнологии. Дори може да се заформи балон там.

Димитър Георгиев, ръководител "Финансови пазари" в "ЕЛАНА“:

Технологичният сектор живее в облака, но физическият гръбнакът на този облак е енергетика, инфраструктура и суровини.

Хубаво е да диверсифицираме софтуерните компании, в които всъщност има още потенциал, с това без което те не могат – енергийната мрежа. Също и с комуналните компании, индустриалните метали (най-вече медта).

Старата икономика, на която се гради новата, се търгува на много по-атрактивни оценки. Бих добавил и здравеопазване, защото е дефанзивен сектор с вграден инфлационен хедж, а чрез биотехнологиите запазва и потенциал за експлозивен растеж, без да носи технологичния риск.

Много харесвам и банките, които са реални машини за печалби, които пазарът в момента подценява. В Европа много финансови институции се търгуват дори под балансовата си стойност.

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