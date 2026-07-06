Може ли манията около AI да препъне големите компании?

В края на юни Ford Motor Co. оглави последното проучване за качеството на JD Power за първи път от 16 години, издигайки се от 15-та позиция, която заемаше през 2023 г. Компанията постигна това чрез повторно наемане и повишаване на 350 инженери, много от които хора, които компанията беше съкратила с убеждението, че уменията им вече не са необходими. Главният изпълнителен директор на Ford Джим Фарли прогнозира, че изкуственият интелект ще замени половината от всички офис служители, пише Bloomberg.

Ford едва ли е единственият пример за компания, обсебена от изкуствения интелект (AI). Meta Platforms Inc. е създала класация за служители, раздавайки титли като „Токен легенда“ на най-върлите потребители, които за 30 дни са използвали над 70 трилиона токена, т.е. единици данни, обработени от AI модели.

После идва Amazon.com Inc., която определя седмични цели за използване на AI за повечето си служители. Инженерите започнаха да прехвърлят работата си на AI агентите. А Uber Technologies Inc. призовава служителите си да използват AI колкото е възможно повече и изчерпва целия си годишен бюджет за инструменти за кодиране за четири месеца. Оттогава компанията е ограничила използването на AI сред служителите.

На въпроса дали цялото това потребление води до повече от функциите, които клиентите искат, президентът на Uber Андрю Макдоналд беше откровен: „Тази връзка все още не е налице“.

Защо успешните компании и интелигентните ръководители биха вземали решения, които във всеки друг контекст биха отхвърлили с небрежност?

Имало е подобни мании сред корпоративните лидери и в миналото.

През 1990 г. компютърният учен от Масачузетския технологичен институт Майкъл Хамър публикува статия в Harvard Business Review, чието заглавие се превръща в лозунг: „Реинженеринг на работата: Не автоматизирайте, а заличавайте“.

Компаниите използват компютри, за да поправят бързо счупени процеси, вместо да препроектират процесите около това, което компютрите могат да правят. До 1994 г. повече от две трети от големите американски компании имат програма за реинженеринг и се появява изцяло нова индустрия от консултанти, която да продава идеята.

Ford използва реинженеринг, за да свие отдела си за плащания от няколкостотин души до малка част от това.

През 1990 г. икономистът от „Харвардския университет“ Майкъл Дженсън твърди, че начинът да се съгласуват главните изпълнителни директори с акционерите е да се обвържат заплатите им с опции върху акции. Корпоративна Америка приема рецептата на едро и възнагражденията на главните изпълнителни директори стават вертикални.

И все пак защо това да са модни прищевки, а не управленски революции?

Защото хората, отговорни за тях, го казват. Хамър споделя пред Wall Street Journal, че не е ценял достатъчно „човешкото измерение“. Томас Дейвънпорт, друг основател на реинженеринга, пише есе, озаглавено „Модата, която забрави хората“.

И сега Ford прави същото признание за изкуствения интелект. Според Чарлз Пун, вицепрезидент по автомобилно хардуерно инженерство, компанията „погрешно“ е предположила, че самото въвеждане на дизайнерските изисквания в изкуствения интелект ще доведе до висококачествен продукт. Основното предупреждение на Хамър е, че не можете да поправите счупен процес с автоматизация. Повече от три десетилетия по-късно Ford използва технологиите, за да влоши процесите си.

Икономистите, които изучават модните прищевки, казват, че те се случват заради информационна каскада. Когато не сте сигурни и виждате какво избират всички останали, копирането изглежда рационално, защото със сигурност те трябва да знаят нещо, което вие не знаете.

Сушил Бихчандани, Дейвид Хиршлайфер и Иво Уелч показат как голяма група от хора може да се държи разумно и въпреки това да даде колективен отговор, който е силно погрешен, защото всички се подчиняват на тълпа, която се подчинява. Добавете обикновения ужас от това да сте единствената компания, която изостава, и най-умният ход се усеща като присъединяване към бягството.

Желанието на хората да се съобразяват с тълпите е толкова силно, че в известните експерименти на психолога Соломон Аш участниците са попитани кой от трите реда съвпада с референтен ред, като избират такъв, който очевидно не съвпада, просто защото групата единодушно го е избрала.

Щетите далеч надхвърлят компаниите, които плащат разходите. Apple Inc. току-що повиши цените на своите продукти Mac и iPad, някои с 20% или повече, обвинявайки развитието на изкуствен интелект за покачването на разходите при чиповете за памет. Microsoft Corp. повиши цените същата седмица, а най-големите производители на персонални компютри, сред които Dell Technologies Inc. и HP Inc., предупредиха за увеличения от 15% до 20%, защото всички доставки на RAM памет по света отиват в центровете за данни.

Най-големите технологични компании са напът да похарчат близо 700 млрд. долара тази година, по-голямата част от които за изкуствен интелект. Част от тези разходи може да се окажат визионерски, но голяма част от тях се дължат на решения на ръководители, играещи играта „следвай лидера“.

С други думи, това е мода - само че такава, която носи стотици милиарди долари.

Изкуственият интелект може да бъде революционна технология, но въпреки това много компании, които се опитват да го използват, все още могат да бъдат пометени от саморазрушителната мода. Това е оправдано при тийнейджърите, но не и за висшите корпоративни ръководители.