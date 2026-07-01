Meta планира облачен бизнес, за да продава изчислителна мощност за изкуствен интелект

Meta Platforms развива планове за бизнес в областта на облачната инфраструктура, който ще продава достъп до изчислителна мощност за изкуствен интелект (AI) и AI модели, създавайки нов вектор на конкуренция с лидери в сектора като Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud, предава Bloomberg.

Meta, която бърза да си осигури скъпи центрове за данни и друга инфраструктура, за да подхрани собствените си амбиции в областта на изкуствения интелект, създава бизнес, за да генерира приходи от излишъка на изчислителна мощност, продаван на външни клиенти, съобщават запознати с въпроса източници, пожелали да останат анонимни, тъй като подробностите не са публични.

Един от възможните планове включва продажба на достъп до редица AI модели, които се хостват на съществуваща инфраструктура за изкуствен интелект на Meta, подходът е подобен на услугата Bedrock на AWS, съобщиха източниците. Meta ще управлява центровете за данни и чиповете, които захранват моделите, включително собствените си модели Muse Spark, и ще таксува разработчиците за достъп до тях.

Компанията обмисля също да продава достъп до „суров“ изчислителен капацитет, пособно на други т. нар. неоклауд компании като CoreWeave, информират източниците. Разработването на новите бизнес линии е част от Meta Compute, вътрешна инициатива за изграждане и управление на услията на компанията в областта на инфраструктурата за изкуствен интелект, съобщава запознат с плановете източник. Meta Compute се ръководи от Сантош Джанардхан, ръководител на инфраструктурата в Meta, Даниел Грос, лидер в звеното за изкуствен интелект на Meta Superintelligence Labs AI, и президента на Meta Дина Пауъл Маккормик.

Плановете на компанията все още са в етап на развитие и е възможно стратегията да се промени. Книжата на Meta поскъпнаха с 9,3% до 615,55 долара в началото на търговията в Ню Йорк в сряда, най-големия ръст в хода на сесията от април насам. Цената на акциите на CoreWeave се понижава с 14%, а книжата на Nebius Group, нидерландска компания за центрове за данни за изкуствен интелект, която се търгува в Ню Йорк, поевтиняват със 17%.

Meta превърна разработването на AI „суперинтелигентност“ в основен приоритет и задели милиарди долари за центрове за данни и друга инфраструктура за изкуствен интелект като скъпи чипове, които счита за необходими, за да осъществи амбициите си. Тази инвестиция, която разтревожи инвеститорите относно плановете на Meta за постигане на възвръщаемост от разходите, включва големи сделки в областта на изчислителната мощ с CoreWeave, Google на Alphabet и Oracle Corp.

Облачният бизнес предлага начин за възвръщане на част от инвестициите. AWS, Azure и Google Cloud изграждаха десетилетия наред платформи, които отдават достъп до изчислителна мощност, памет и софтуер чрез интернет, бизнеси, които днес генерират приходи за десетки милиарди долари на тримесечие.

Търсенето на изчислителна мощност от големи разработчици в областта на изкуствения интелект остава ненаситно. Meta и други технологични компании заделиха десетки милиарди долари за центрове за данни за собствените си нужди през последните тримесечия, които се прибавиха към огромните суми, изразходвани от индустрията за изкуствен интелект. Продажбата на изчислителна мощност е още едно средства за извличане на печалба от по-широкия бум на изкуствения интелект.

С нарастването на търсенето на изкуствен интелект тези доставчици разшириха и отдаването под наем на специализирани чипове и изчислителен капацитет, необходими за обучаването и управлението на модели за изкуствен интелект. Това е сложен бизнес, който изисква не само голям набор от центрове за данни, а и софтуерни платформи, екипи за корпоративни продажби и дейности за обслужване на клиенти.

SpaceX на Илон Мъск придоби стартъпа в областта на изкуствения интелект xAI през февруари и напоследък се очертава като основен играч в тази област, като отдаде достъп до големия си център за данни в Мемфис на Anthropic по-рано тази година и сключи сделка с Google. Тази стратегия може да помогне на xAI да генерира приходи от над 50 млрд. долара до 2028 г. и сто милиарда до 2030 г., счита Bloomberg Intelligence.

Въпреки сложностите главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг уведоми инвеститорите, че е отворен да продава прекомерна изчислителна инфраструктура или дори т. нар. API услуга, при която клиентите плащат за използване на изкуствен интелект – бизнес, който обикновено се измерва в токени или количеството данни, използвани и генерирани за запитване от клиент.