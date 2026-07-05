Политиката на Тръмп по депортация застрашава селските региони

Политиката на американския президент Доналд Тръмп за депортация на мигранти ще върне проблемите в селските региони на САЩ, пише в коментар за Bloomberg Ерика Смит. Анализаторът взима за пример градчето Спрингфийлд, щата Охайо, и посочва, че то се съживява благодарение на имигранти от Хаити. След тяхното пристигане градът се разраства и нови бизнес начинания стартират.

Върховният съд на САЩ постанови преди дни, че Тръмп може да сложи край на програма, чиято цел е временна подкрепа за бежанци. Тя позволи пристигането на близо 1 млн. души от различни държави, които могат да работят и живеят в САЩ. Очакванията са, че първи ще загубят статуса си 330 хил. хаитяни (между 12 хил. и 15 хил. от тях живеят в Спрингфийлд), както и около 6000 сирийци. След това към родината си ще трябва да потеглят още афганистанци, сомалийци, жители на Южен Судан и Салвадор.

Представители на властите вече предупредиха бежанците сами да напуснат, за да не бъдат арестувани. "Времето ви изтече", посочи министърът по въпросите на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин, припомня Bloomberg.

Най-големите противници на миграцията в Републиканската партия са категорични, че хората от "третия свят", с изключение на Южна Африка, разрушават САЩ. В партията са гневни на друго решение на Върховния съд, което потвърди 14-та поправка на американската Конституция, даваща право на гражданство на всеки, който е роден на територията на страната, независимо от статута на родителите (законни или граждани без документи).

Но ефектът върху икономиката от политиката по депоргация може да бъде катастрофален, пише още Ерика Смит. Тя посочва, че именно мигрантите съживяват малките градчета в селските региони на САЩ, където избуява MAGA - "Да направим Америка отново велика" - движението на Доналд Тръмп.

Причината е намаляващата раждаемост и увеличената смъртност в САЩ през последните години. Недостиг на младежи означава липсата на достатъчно работна сила и някои работни места ще останат незаети, тоест по-малко данъци и по-малко средства за пенсии и подкрепа за възрастни американци. Даже вече има данни за проблеми в социалния пенсионен фонд, защото в момента в страната има по-малко временни или нелегални работници, които плащат данъци, но срещу тях не ползват обезщетения и други ползи.

В селските региони това ще бъде още по-остър проблем, защото там преобладаващото население е застаряващо и смъртните случаи надвишават ражданията. Причината за това е и вътрешната миграция, заради която повече жители напускат населените места, отколкото се раждат или пристигат, обясвят анализаторите.

Как се развиват тези процеси ще стане ясно през есента, когато бъдат публикувани данни за периода 2025 - 2026 година. Опасенията са, че ще има спад на населението в редица региони, защото просто имигранти не се местят там.

Всичко това "има лице" в Спрингфийлд, разказва още Ерика Смит. Първите хаитяни пристигат в района, привлечени от възможността да работят през 2010 година. Новината за наличието на работни места и добър живот привлича още хора от острова и те се установяват в града - купуват домовете, в които живеят, ремонтират ги, създават своя църква, записват децата си на училище и създават импулс за град, който е бил в упадък, загубил повече от една четвърт от населението си след 60-те години на миналия век.

Това не става без временни проблеми - първоначално препълнени училища и болници, но проблемите далеч не са толкова дълбоки и сложни, колкото ги представя администрацията на Белия дом. Стига се дори до заявления от Тръмп, че хаитяните ядат котки и кучета, което обедини републиканците от Спрингфийлд в протест срещу политиката на правителството срещу мигрантите.

Местните икономисти казват, че напускането на хиляди хаитяни - хора, които работят, плащат си данъците и издържат семействата си, не е от интерес за региона.

Републиканците казват, че програмата за временна защита реално е програма за постоянно жителство - разрешителните за живеене и работа се подновяват многократно. Според анализатори това действително е така, но и е нужно да се подобри системата, а не да се депортират хиляди хора. За целта републиканците трябва да работят съвместно с демократите, което е трудно за реализация.

В същото време проблемите могат да се окажат неочаквано дълбоки, защото хората в Спрингфийлд са готови да защитят своите съседи и приятели от Хаити. Същото заявяват и други жители на други градове, които макар и непублично признават, че градовете и бизнесът им са спасени от чужденците.