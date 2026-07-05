Акция на седмицата: „Трейс Груп Холд“ АД

„Трейс Груп Холд“ АД е акция на седмицата на Investor.bg.

Акцията е най-поскъпващата от по-широкия индекс BGBX40 с близо 10% ръст за седмицата.

Акционерите в дружеството гласуваха тази седмица разпределянето на брутен дивидент на акция в размер на 0,1 евро на акция. Нетният размер на дивидента за физически лица след удържане на данък при източника е 0,095 евро.

Общата сума, която ще бъде изплатена на акционерите, възлиза на 2,42 млн. евро. Останалата част от печалбата за 2025 г. в размер на близо 2,15 млн. евро се отнася за фонд „Развитие“ на компанията.

Право да получат дивидент имат акционерите, вписани в регистрите като такива към 14-ия ден след деня на общото събрание, гласувало дивидента, или към 14 юли.

Последната дата за покупка на акции на дружеството, които дават право на дивидент, е 10 юли. Изплащането на сумите започва от 31 август.

В средата на юни „Трейс Груп Холд“ обяви, че е подписало договор като водещ партньор в сдружението ДЗЗД „Метро Люлин 2024“ за проектирането и строителството на участък от разширението на метрото от „Люлин“ до Околовръстния път на София. Стойността на договора е 70,4 млн. евро без ДДС, а срокът за изпълнение на дейностите е 36 месеца.

Компанията отчита близо 42% спад на консолидираните приходи от дейността през първото тримесечие на 2026 г. до 30,9 млн. евро от близо 52,9 млн. евро година по-рано. Понижението е заради свитите приходи по строителни договори.

Дружеството реализира печалба в размер на 1,75 млн. евро за отчетния период при 1,95 млн. евро година по-рано.

В последната година акциите на „Трейс Груп Холд“ поскъпват с близо 5%, а пазарната капитализация на дружеството достига 86,152 млн. евро, според данните на Българската фондова борса.