Неиздаване на касови бележки е сред най-честите нарушения, открити от НАП при проверки по Черноморието

Неиздаване на касови бележки и разминаване на наличностите в касата с маркираното на касовия апарат са двете най-често установени нарушения на търговски обекти при извършените проверки на служителите на Националната агенция за приходите (НАП) по Черноморието. Това съобщиха от пресцентъра на приходната агенция.

Екип на НАП са проверили над 330 търговски обекта за по-малко от седмица, като проверките са част от лятната контролна кампания на Агенцията Кампанията тази година започна на 29 юни.

В 100 от проверените обекти фискалните инспектори са установили нарушения, а двама от търговците не са имали касов апарат.

„Най-честите нарушения, които констатираме, са неиздаване на касови бележки и разминаване на наличностите в касата с маркираното на касовия апарат. На търговците, чиито обекти - две сергии, в които установихме липсата на касови апарати, е наложена мярката „запечатване на обект“, обобщи резултатите от последната седмица Анна Митова, директор “Комуникации” в НАП.

Тя уточни, че в рамките на контролните действия екипите на НАП следят и дали сезонните работници имат трудови договори, регистрирани в Агенцията, както и дали работодателите им ги осигуряват на реалното им възнаграждение.

Освен за спазване на данъчното и осигурителното законодателство, фискалните инспектори следят дали се спазва Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ).

„Правомощията на НАП по ЗВЕРБ продължават до 8 август. Затова в момента следим има ли необосновано увеличение на цените на стоките и услугите във връзка с въвеждане на еврото в България. Съвместните проверки с КЗП, които сме направили, са над 20 хил. и сме издали повече от 1300 акта“, коментира Анна Митова.

В рамките на кампанията, при извършването на контролни покупки, проверяващите традиционно прилагат способът „таен клиент“.

От НАП напомнят, че потребителите имат право да задържат плащането към търговеца до получаването на касова бележка. Това стана възможно след промяна в Закона за ДДС (в сила от 1 януари 2024 г.), която цели засилване противодействието на укриването на приходи и на нелоялната конкуренция, както и гарантирането на потребителските права.

Гражданите, добавят в съобщението си от приходната агенция, също могат да осъществяват контрол върху отчитането на приходите и като използват мобилното приложение на приходната агенция – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката, да подават сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения.