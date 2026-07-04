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Неиздаване на касови бележки е сред най-честите нарушения, открити от НАП при проверки по Черноморието

Екип на приходната агенция е проверил над 330 търговски обекта за по-малко от седмица

16:24 | 04.07.26 г. 3
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Създател
Анна Митова. Снимка: НАП
Анна Митова. Снимка: НАП

Неиздаване на касови бележки и разминаване на наличностите в касата с маркираното на касовия апарат са двете най-често установени нарушения на търговски обекти при извършените проверки на служителите на Националната агенция за приходите (НАП) по Черноморието. Това съобщиха от пресцентъра на  приходната агенция. 

Екип на НАП са проверили над 330 търговски обекта за по-малко от седмица, като проверките са част от лятната контролна кампания на Агенцията Кампанията  тази година започна на 29 юни. 

В 100 от проверените обекти фискалните инспектори са установили нарушения, а двама от търговците не са имали касов апарат. 

„Най-честите нарушения, които констатираме, са неиздаване на касови бележки и разминаване на наличностите в касата с маркираното на касовия апарат. На търговците, чиито обекти - две сергии, в които установихме липсата на касови апарати, е наложена мярката „запечатване на обект“, обобщи резултатите от последната седмица  Анна Митова, директор “Комуникации” в НАП. 

Тя уточни, че в рамките на контролните действия екипите на НАП следят и дали сезонните работници имат трудови договори, регистрирани в Агенцията, както и дали работодателите им ги осигуряват на реалното им възнаграждение. 

Освен за спазване на данъчното и осигурителното законодателство, фискалните инспектори следят дали се спазва Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ). 

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„Правомощията на НАП по ЗВЕРБ продължават до 8 август. Затова в момента следим има ли необосновано увеличение на цените на стоките и услугите във връзка с въвеждане на еврото в България. Съвместните проверки с КЗП, които сме направили, са над 20 хил. и сме издали повече от 1300 акта“, коментира Анна Митова.

В рамките на кампанията, при извършването на контролни покупки, проверяващите традиционно прилагат способът „таен клиент“.

От НАП напомнят, че потребителите имат право да задържат плащането към търговеца до получаването на касова бележка. Това стана възможно след промяна в Закона за ДДС (в сила от 1 януари 2024 г.), която цели засилване противодействието на укриването на приходи и на нелоялната конкуренция, както и гарантирането на потребителските права. 

Гражданите, добавят в съобщението си от приходната агенция, също могат да осъществяват контрол върху отчитането на приходите и като използват мобилното приложение на приходната агенция – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката, да подават сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения.

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Последна актуализация: 16:41 | 04.07.26 г.
НАП проверки Черноморие Анна Митова
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Коментари

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3
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Slavi.13
преди 2 часа
Снимката е от "морската" алея край плажа в Бургас, където освен стомашно разстройство, да се отровиш с фалшив алкохол и развалена храна приготвена от индоевропейци друго няма какво да ти се случи. Най-върлите фенове на този плаж са европейските българи с корени от Индия, които са на тумби от по 20-30 чаавета. Не съм ходил в Гърция но на това Черноморие трябва да се мразиш за да отидеш.
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2
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Slavi.13
преди 2 часа
100% си прав! Сега главните тУристически атракции са магазините за секънд хенд, китайските "молове", всичко за евро от 1 до 101 и така. Лошото е, че след еднокнижника дойде "летеца" с фалшивите летателни часове и зкпч-то, а те не могат дори да измислят нещо друго освен от същото и в повече. Тая тунингована говорителка 5-6 пъти повече от редовия инспектор от НАП ама ... ***.
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1
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гъбко
преди 3 часа
Мдаа , уличните търгаши са най-големите врагове на фикса . Баце и оня с краденият джип , дето го изловиха на Калотина и е санкциониран по Магнитски , също така мислеха , и ефекта е , че половин милион си платиха глобите и се изнесоха безвъзвратно по Германия , Испания , Нидерландия , и вече цели търговски улици са напълно пусти , както и тази от кадъра ... Това е пътя , да знаете ... :)))
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