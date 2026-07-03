Тръмп: Уорш ще се изправи пред „малко враждебен“ Управителен съвет на Фед

Според президента на САЩ Доналд Тръмп новият председателят на Федералния резерв Кевин Уорш може да не успее да убеди останалите членове на Управителния съвет да подкрепят желаната от него парична политика.

„Той има Управителен съвет, който може би е малко враждебен, и, за съжаление, може би е съвет, който иска да направи грешното нещо“, каза държавният глава в интервю за CNBC.

Коментарите му изглежда дават известна свобода на действие на Уорш по отношение на лихвената политика, след като в продължение на месеци Тръмп публично настояваше неговия предшественик Джером Пауъл да понижи лихвените проценти, пише Bloomberg.

Изявлението на президента беше направено в отговор на въпрос за публикувания по-рано през деня доклад за пазара на труда, който показа, че темпът на наемане на служители в САЩ се е забавил рязко през юни. Тръмп беше попитан дали тези данни дават на Уорш повече основание да намали лихвените проценти - мярка, за която президентът настоява отдавна.

„Той е страхотен човек и отличен професионалист. Знам какво би искал да направи, но трябва да върши това, което е длъжен да направи“, добави Тръмп.

Докладът за заетостта, публикуван в четвъртък, показа отслабване на темпа на създаване на нови работни места. В същото време равнището на безработица се понижи до 4,2%, тъй като участието на работната сила на пазара на труда също намаля.

След публикуването на данните инвеститорите намалиха очакванията си за промени в лихвената политика през тази година. Макар Доналд Тръмп отдавна да настоява за понижение на лихвените проценти, Кевин Уорш многократно е подчертавал независимостта на Фед при вземането на решения за паричната политика.

Президентът също така повтори намерението си да продължи усилията за отстраняването на члена на Управителния съвет на Фед Лиса Кук, след като Върховният съд на САЩ ѝ позволи временно да остане на поста, докато оспорва опитите на администрацията да я освободи.

„Съдът върна случая не заради неговата същност, а заради процесуални въпроси. Затова ще започнем процедурата отново и този път ще спазим всички изисквания безупречно“, заяви Тръмп.

По-рано тази седмица Върховният съд с мнозинство 5 срещу 4 гласа постанови, че Кук може да остане на длъжността си, докато води съдебната битка срещу опита на Тръмп да я освободи заради недоказани обвинения в ипотечна измама. Съдиите посочиха, че държавният глава не ѝ е предоставил предварително уведомление и възможност да бъде изслушана, преди да предприеме действия по отстраняването ѝ. Съдът обаче не се произнесе дали обвиненията, ако бъдат доказани, биха представлявали достатъчно основание за прекратяване на 14-годишния ѝ мандат.

Администрацията обвинява Лиса Кук, че неправомерно е декларирала жилища в щатите Мичиган и Джорджия като свое основно местоживеене, за да получи по-изгодни условия по ипотечни кредити. Самата тя определя обвиненията като напълно неоснователни.

Критиците на Тръмп смятат, че опитите му да отстрани Кук, засиленият контрол на администрацията върху разходите на Фед за ремонта на сградите му, както и постоянните му критики към Джером Пауъл са част от координирани усилия за оказване на политически натиск върху централната банка.

По време на изслушванията си за утвърждаване на поста Кевин Уорш заяви, че ще защитава независимостта на Федералния резерв.

В сряда той посочи, че рисковете от ускоряване на инфлацията са намалели през последните седмици, като отново потвърди ангажимента си да върне инфлацията към целта на централната банка от 2%.

По-слабият от очакванията доклад за пазара на труда поставя под съмнение перспективите пред заетостта именно в момент, когато Доналд Тръмп се стреми да убеди избирателите, че управлява успешно икономиката - тема, която ще бъде от ключово значение преди междинните избори през ноември.

Американските домакинства продължават да усещат натиск от високите разходи за живот. Потребителските разходи остават сравнително устойчиви, но ръстът на заплатите все още не успява да компенсира повишението на цените. Спадът в цените на горивата през последните седмици започна да подобрява потребителските нагласи, въпреки че индексът на Мичиганския университет остава близо до исторически най-ниските си стойности.

Тръмп спечели втория си президентски мандат до голяма степен с обещанието да овладее инфлацията и да намали цените, но продължаващото поскъпване поставя неговата Републиканска партия под натиск по икономическите въпроси. През май инфлацията се ускори до най-високия си темп за повече от три години, основно заради по-високите цени на енергоносителите заради войната на САЩ и Израел в Иран.

Според икономисти инфлацията вероятно вече е достигнала своя връх, след като цените на петрола се понижиха значително вследствие на временното споразумение между САЩ и Иран, постигнато миналия месец. Въпреки това преговорите за по-широко мирно споразумение остават нестабилни, а анализаторите очакват цените на редица стоки да продължат да нарастват, тъй като първоначалният енергиен шок постепенно се пренася по веригите на доставки.