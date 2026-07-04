В Австрия беше пуснат в експлоатация нов суперкомпютър за 36 млн. евро

С пускането на „Multi-Site Computer Austria“ (MUSICA) - високопроизводителен суперкомпютър за научни изследвания, разпределен на три локации в страната - Австрия отново влиза в списъка на 100-те най-бързи компютъра в света, съобщи сайтът „ОЕ 24“, базиращ се на информация на новинарската агенция АПА.

ИТ инфраструктурата е на стойност около 36 милиона евро, разположена във Виена, Линц и Инсбрук. Разпределената система, заедно с високоскоростната мрежа за пренос на данни, ще осигури редица предимства за партньорските институции.

В Science Center на Техническия университет във Виена, са разположени 184 изчислителни възела, а в университетите в Инсбрук и Линц - по 128 възела. Ядрото на системата се състои от 1088 графични процесора (GPU) и 880 централни процесора (CPU).

Географското разпределение повишава устойчивостта и надеждността на системата, тъй като отделните ѝ части могат да функционират независимо една от друга. Общата изчислителна мощност достига 45,11 петафлопа в секунда, като един петафлоп означава един квадрилион изчислителни операции в секунда.

В Инсбрук към системата е интегриран и нов квантов компютър с име „OTTER“, оборудван с до 20 взаимно квантово свързани квантови бита (кубити).

Проектът е финансиран с 20 милиона евро по австрийската научна инициатива „Quantum Austria“, подкрепена от европейския фонд за възстановяване NextGenerationEU. Допълнителни 16 милиона евро са осигурени от Министерството на науката, а интегрирането на квантовия компютър е на стойност 9 милиона евро.

Според партньорските институции - Техническите университети във Виена и Грац, университетите във Виена, Инсбрук и Линц, Университета за природни ресурси и науки за живота и Института за наука и технологии на Австрия - MUSICA се нарежда сред 100-те най-бързи суперкомпютъра в света.

Услугите на новата инфраструктура са достъпни за изследователи, представители на бизнеса и публичната администрация, които се нуждаят от изключително висока изчислителна мощност.

Министърът на науката Ева-Мария Холцлайтнер заяви, че новата инфраструктура е „важен етап за научноизследователската дейност в Австрия. Суперкомпютърът създава основата върховите научни изследвания, изкуственият интелект, квантовите технологии и иновациите да продължат да се развиват в Австрия на най-високо международно ниво“, като същевременно укрепва технологичния суверенитет на страната.

Приложенията на системата са разнообразни - от фундаментални научни изследвания, като сложни симулации на разпространението на електромагнитни вълни, през задачи в икономиката, инженерните науки, науките за живота и изследванията на околната среда, до изчисления, свързани с изкуствения интелект.

MUSICA е част от обединението „Austrian Scientific Computing“ (ASC), което включва и двата досегашни най-мощни суперкомпютъра на Австрия – Vienna Scientific Cluster 5 (VSC-5) и неговия предшественик VSC-4. Новата система е повече от осем пъти по-мощна от своя непосредствен предшественик.

Според ръководителя на ASC Андреас Раубер, MUSICA обединява „два свята, които в съвременната наука все повече се сливат – класическите мащабни симулации и анализът на данни с помощта на изкуствен интелект“.

(БТА)