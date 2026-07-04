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Путин подписа закон за данъчни промени в подкрепа на руския пазар на горива

Новите разпоредби влизат в сила от днес и ще се прилагат със задна дата

18:59 | 04.07.26 г. 4
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Руският президент Владимир Путин. Снимка: Bloomberg LP
Руският президент Владимир Путин. Снимка: Bloomberg LP

Президентът на Русия Владимир Путин подписа закон за изменения в Данъчния кодекс, насочени към стимулиране на снабдяването на вътрешния пазар с горива на фона на острия недостиг, причинен от украинските атаки с дронове, предаде Ройтерс.

Една от основните промени предвижда въвеждането на механизъм за облагане с акциз на автомобилен бензин, произведен чрез смесване на директно дестилиран бензин с други компоненти. Законът признава производството на високооктанов бензин чрез смесване за производство на гориво по смисъла на данъчното законодателство. На данъкоплатците, които притежават удостоверение за преработка на нефтени суровини, ще се предоставя приспадане на акциза, включително при производството на бензин чрез смесване, пише ТАСС

Законът разширява и възможностите на петролните рафинерии, сключили споразумения за модернизация на производствените мощности, да изпълнят инвестиционните си ангажименти. Крайният срок за въвеждане в експлоатация на оборудване се удължава до 31 декември 2026 г., а минималният размер на инвестициите се увеличава от 60 млрд. на 100 млрд. рубли.

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Промените включват и корекции в механизма за компенсации при продажбата на бензин на руския пазар, включително за горива, произведени в държави от Евразийския икономически съюз и извън него. Новите разпоредби влизат в сила от днес и се прилагат със задна дата за правоотношения, възникнали от 1 юни 2026 г.

(БТА)

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Последна актуализация: 18:59 | 04.07.26 г.
икономиката на Русия горива в Русия Владимир Путин данъчни облекчения
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Коментари

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4
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гъбко
преди 18 минути
Може би ги надцених малко рассияните ... :)))
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3
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гъбко
преди 19 минути
Уаууу ... производство на бензин чрез смесване ... :))) ... да поясна на форумните антиваксъре-газовици , от читаффф бенДзин да речем 1л ще правят тунджа 1,5л , хаха , и платеният акциз за читавият ще им го признават за тунджата . смятааааайййй , спекула на държавно ниво как се върти . а тез дето ще си модернизират (разбирай ремонтират) рафффинериите след фламинго санкциите , а не да чакат края на СВОто , ще им отпускат кинти от бюджета преференциално ... Ич не са добре делата друзя ... !!
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2
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Скъсана_Ушанка
преди 1 час
Смях и кафяви гащщи е положението, то жужето закони подписвало...като оня закон, с който нареди икономиката да работела... :))) Аххаахахаа
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1
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bigi
преди 1 час
Камъкът лети към челото на Голиат. Въпрос на време е.
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