Цените на жилищата в Гърция може да спаднат с 25%, ако част от празните имоти излязат на пазара

Цените на жилищата в Гърция може да намалеят с 25%, ако значителна част от близо 1,8 млн. празни имота в страната бъдат върнати на пазара, показва изследване на бюджетната комисия в гръцкия парламент, цитирано от вестник „Катимерини“.

Изследването „Цени на жилищата и предлагане на жилища в Гърция, което може да излезе на пазара: Перспективи за усвояване на жилищата“ е подготвено от икономистите Стелиос Джанулакис и Михаел Ставракас заедно с преподавателя по икономика Джон Цукалас.

То установява поразителен парадокс – Гърция има едни от най-големите наличности от жилища на глава от населението в Европейския съюз (ЕС), но достъпът до достъпни жилища постоянно се влошава. Според преброяването на населението от 2021 г. на Гръцката статистическа служба около 34% от жилищата в страната са празни, но изследователите предупреждават, че не всички от тези имоти могат веднага да влязат на пазара.

Между 2011 и 2021 г. общите наличности от жилища са нараснали с 3,5%, но наличните имоти за дългосрочно отдаване под наем са намалели с 10,4%, а обявените за продажба жилищни имоти са отбелязали спад с 33,1%. През същия период броят на жилищата извън пазара се е увеличил от 1,71 млн. на 1,81 млн.

Много от тези имоти остават извън пазара поради нерешени спорове за унаследяването, лошо състояние, енергийна неефективност и други правни и технически препятствия.

Изследването сочи, че ако празните жилища се върнат на нивата от 2001 г., реалните цени на жилищата може да намалеят с между 15,5% и 24,6% за шест години.

Изследователите предупреждават, че субсидии, ориентирани към търсенето, без съответно увеличаване на предлагането може да тласнат цените още по-нагоре. Те очертават рамка от пет точки – разрешаване на наследствени и кадастрални спорове, въвеждане на данъчни стимули за дългосрочни наеми, субсидиране на ремонти, така че жилищата да навлязат на пазара на дългосрочни наеми, регулиране на краткосрочните наеми в районите със силно търсене и ускоряване на новото строителство чрез по-бързо издаване на разрешения за строеж и реформа в областта на земеползването.