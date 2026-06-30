Печалбата на банките у нас расте с близо 10% до 884 млн. евро в края на май

Печалбата на банките в България в края на месец май достига 884 млн. евро и е със 76 млн. евро (9,4%) повече от реализираната за първите пет месеца на миналата година, показват данни на Българската народна банка (БНБ).

Начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на миналия месец са 196 млн. евро – с 56 млн. евро (40,2%) повече от отчетените преди година.

Към 31 май активите на банковата система възлизат на 117,2 млрд. евро, с 98 млн. евро (0,1%) по-малко спрямо края на април. През миналия месец позицията кредити и аванси намалява (с 806 млн. евро, 1%) и делът ѝ в балансовите активи се понижава – от 65,6% през април до 65% в края на май.

Размерът на дълговите ценни книжа нараства със 193 млн. евро (0,9%) и в края на май делът им в балансовите активи е 18,8% (18,6% в края на април).

Най-високоликвидната балансова позиция – пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане, в края на май е 14,7 млрд. евро, като на месечна база нараства с 506 млн. евро (3,6%), а делът ѝ в балансовите активи се повишава от 12,1% до 12,6%.

Отношението на ликвидно покритие към 31 май е 261,2%, при 244,7% към 30 април.

Ликвидният буфер е в размер на 33,2 млрд. евро, а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 12,7 млрд. евро (при съответно 34,1 млрд. евро и 13,9 млрд. евро в края на април).

По данни на централната банка общите брутни кредити и аванси в края на май са 78 млрд. евро и за един месец намаляват със 794 млн. евро (1%).

При вземанията от кредитни институции през периода е отбелязан спад с 1,4 млрд. евро (14,3%) до 8,7 млрд. евро.

Брутният кредитен портфейл на месечна база нараства с 655 млн. евро (1%) до 69,3 млрд. евро. Заемите за домакинства се увеличават с 518 млн. евро, или с 1,6% (в това число с 339 млн. евро при обезпечените с жилищен недвижим имот), а за фирмите – със 157 млн. евро (0,5%). Кредитите за сектор „Държавно управление“ също нарастват (с 32 млн. евро, 2,9%), докато при тези за други финансови предприятия е отчетено намаление – с 52 млн. евро (1%).

В края на май спестяванията в банковата система са 97,3 млрд. евро, със 724 млн. евро (0,7%) по-малко спрямо края на април.

При депозитите на кредитни институции е отбелязан месечен спад (с 1,1 млрд. евро, 14,4%). Спестяванията на сектор „Държавно управление“ също намаляват (със 108 млн. евро, 4,4%), а увеличение се наблюдава при депозитите на домакинства (с 260 млн. евро, 0,4%), на бизнеса (със 131 млн. евро, 0,5%) и на други финансови предприятия (със 128 млн. евро, 5,6%).

БНБ отчита, че балансовият собствен капитал на банковата система в края на май е 15,5 млрд. евро и на месечна база нараства със 172 млн. евро (1,1%), с основния принос на отчетената през месеца печалба.