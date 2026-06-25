Банки ще удължават срока за обмяна на левове в евро без такси след юни

Някои от най-големите банки у нас ще продължат да предлагат под една или друга форма обмяна на левове в евро без начисляването на такси и след изтичането на срока, до който бяха длъжни да предлагат тази услуга безплатно, предава БТА след направена проверка в петте най-големи кредитни институции в България на база на общите им активи от Първа група, определена от БНБ.

Според Закона за въвеждането на еврото търговските банки у нас имат задължението да обменят левове в евро без начисляването на такси до края на месец юни, като през втората половина на годината могат да въведат такси по своя преценка. След изтичането на периода за безплатна обмяна на левове в евро в търговските банки – 30 юни, всяка банка ще прилага свои правила и условия, съобразени с действащата нормативна уредба, посочват от Асоциацията на банките в България (АББ). От там уточняват, че в Асоциацията не разполагат с информация относно търговската политика и конкретните условия за обслужване на клиентите на отделните банки.

Някои от най-големите банки у нас предвиждат да продължат безплатната обмяна на левове в евро и след 30 юни тази година, като всяка банка прилага собствен подход към тази услуга, включително удължаване на срока за безплатно обменяне на левове в евро в брой на каса, както и удължаване на срока, в който клиентите могат да внасят левове по сметка без такса.

Postbank не планира прилагане на такси за обмяна на банкноти и монети. Финансовата институция не предвижда промени в условията за обмяна, като в сила остава изискването за предварително уведомление при касови операции над 30 хил. лева.

По данни на БНБ над 92% от левовите банкноти и монети вече са изтеглени от обращение, като това създава предпоставки процесът да продължи плавно и без необходимост от промени в действащия механизъм за обмяна, припомнят от Пощенска банка.

"Банка ДСК" удължава до края на годината възможността за безплатно внасяне на банкноти в левове по сметки в банката както за индивидуални, така и за юридически лица, но планира въвеждането на такси, когато става дума за внасяне на монети по сметка и обмяна на монети и банкноти в брой. Таксите, които ще се прилагат, са стандартните за банката.

"УниКредит Булбанк" удължава до 30 септември периода, в който физическите лица могат да обменят без такса банкноти и монети в левове в клоновата мрежа на банката. Съгласно действащите нормативни изисквания във връзка с мерките срещу изпирането на пари, при обмяна на валута на стойност над 5 хил. евро се изисква декларация за произход на средствата. Към момента не се предвиждат промени в този праг, уточняват от банката.

"Първа инвестиционна банка“ запазва до края на 2026 г. безплатното внасяне в брой на левове от титуляря по негова сметка в евро. Без комисиона е броенето при внасяне в брой на български монети от титуляря по негова сметка в евро. Паралелно с това се въвежда и услуга за непосредствена обмяна на повредени банкноти и монети от левове в евро, която също ще е без комисиона.

След 30 юни тази година ОББ ще прилага стандартните такси по действащата тарифа на банката за обмяна на левове в евро, която в частта си за обслужване на каса не е променяна от април миналата година, уточняватот най-голямата кредитна институция у нас.

Не предвиждаме промени, свързани с обмяната на левове в евро, като ОББ ще продължи да съдейства за плавния преход към еврото и да предлага удобни дигитални услуги на своите клиенти, добавят от финансовата институция.

Според данните на Българската народна банка към 8 май са изтеглени 92,52% от левовите банкноти и монети, намирали се в обращение в началото на 2025 г., като извън касите на централната банка остават около 2,3 млрд. лева.

БНБ ще продължи да обменя левови банкноти и монети без такси безсрочно.

"С оглед на изтичането на периода на двойно обращение през януари и високия дял на вече изтеглените левове, от икономическа и функционална гледна точка процесът може да се разглежда като практически приключил", коментират от Асоциацията на банките в България.

За пример дават държави, въвели еврото, в които определено количество от националната валута остава необменена за по-дълъг период, като е възможно и у нас делът на върнатите левови банкноти и монети да продължи да нараства през следващите месеци, но с много по-бавни темпове.