Киев преживя нова атака с балистични ракети, руски бизнес не призна Крим за част от Русия

Киев и Киевска област бяха атакувани през нощта срещу 5 август с балистични ракети. Според данни от мониторинговите канали и руски военни кореспонденти са използвани няколко вида - "Искандер - М" и севернокорейските аналози KN-23, както и движещите се с балистична траектория С-400 и "Циркон", за които украинската противовъздушна отбрана (ПВО) също няма противодействие.

Руските канали съобщават за поне 30 балистични ракети, част от които с касетъчни бойни части.

Това е третата масирана атака по украинската столица за по-малко от седмица. Украйна не може да се справи с такава интензивност на атаките, пишат руските анализатори. В момента властите не могат да си осигурят нужните боеприпаси за ПВО, а Русия е договорила нови партиди ракети от Северна Корея и може да увеличава натиска, допълват още те. Това ще е особено тежко през зимните месеци, когато Москва отново ще насочи ракетите към енергийни обекти.

Местните власти съобщават и за удари в предградията на украинската столица - Буча, Бровари. Има данни за взривове и пожари в складови помещения.

След масираната ракетна атака областта и други части от Украйна бяха ударени и от реактивни дронове, сочат още данните на ВВС на Украйна. Службата за извънредни ситуации (ДСНС) съобщи, че пожарите са потушени и след атаката над Киев има един убит и 15 ранени хора.

Руски източници отбелязват удари по обекти на търговците"Розетка" и "Епицентър" в Киев, както и унищожен логистичен център на "Новая почта" и складове на "Новус" в покрайнините на украинската столица.

ПВО е приоритет за украинските власти

Осигуряването на ракети за ПВО е абсолютен приоритет за всички в администрацията, каза във вечерното си обръщение за 1623-ия ден от пълномащабната война украинският президент Володимир Зеленски.

"Всеки пакет за нашата ПВО наистина защитава живота, живота на хората", посочи отново той.

Преди дни Зеленски се обърна към партньорите на Украйна с коментар, че мястото на зенитните ракети е в пусковите установки в Украйна, а не в складовете в очакване на хипотетично нападение.

Freyja може да заработи в средата на 2027 г.

Заради големия недостиг на зенитни ракети за Patriot в световен мащаб Украйна не успява да се справи с атаките с балистични ракети. Една от водещите украински оръжейни компании - Fire Point, в момента работи по проекта Freyja и вече е привлякла 12 компании от военния сектор. Но ръководителите очакват първите успешни прехващания на ракети едва в средата на 2027 г.

Преди ден украинският президент Володимир Зеленски коментира на среща с украински дипломати и посланици, че 10 европейски държави са част от "Антибалистичната коалиция" и участват в проекта за европейска ПВО. Очакванията са, че Fire Point ще предостави зенитната ракета, чиято цена ще бъде под 1 млн. евро, или 2-3 пъти по-евтина от американските Pac за Patriot, както и пусковите установки. Партньорите ще участват с радари и други компоненти, за да бъде ускорена работата по проекта.

Зеленски не коментира компаниите, които са решили да се включат във Freyja, но украинският телевизионен канал 24 TV съобщи, че сред потвърдилите са норвежката компаия Kongsberg, както и германската Diehl Defence и шведската SAAB.

Ракетите за Freyja вече са тествани няколко пъти

24 TV отбелязва още, че ракетите за Freyja вече са били тествани, и то на няколко пъти, но не става ясно какви са били резултатите. Украински анализатори обръщат внимание, че нерядко зенитни ракети (FP - 7) всъщност водят началото си от разработки за балистични ракети.

Архитектурата на Freyja ще бъде с "отворен код" - компонентите ще бъдат взаимозаменяеми, за да бъде ускорено производството. Ракетата е с дължина от малко над 7 м и с обхват на действие 20-25 км на височина в радиус от 80 км.

Украйна има голям опит в съвместното използване на различни продукти и въоръжение от съветско време и съвременни западни оръжия. В началото на войната нейните системи бяха наричани "Франкенщайн".

СБУ е извършила 100 успешни атаки в тила на Русия

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи за 100 успешни операции на територията на Русия и в окупираните територии в 40-дневната операция за натиск към Русия, която беше наредена от президента в края на юни. Поразени са авиобази, повечето в Крим, военни заводи, рафинерии, танкери под санкции и енергийни съоръжения.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е изслушал доклада на институцията и е одобрил целите за август, но този път не уточни времето за операциите. По време на годишната среща на украинските дипломати ръководителят на Офиса на украинския президент Кирило Буданов коментира, че не е важно колко дни продължава операцията, а резултатите.

Според оценките на Института за изучаване на войната (ISW) тези удари оказват натиск върху руския бизнес, хората и системите за ПВО. По данни на Bloomberg нивото на преработка на петрол в Русия е намаляло до нивото от 2005 година - 3,6 млн. барела на ден, което е около една трета от нормалните нива. Затова и износът на петрол е рекорден през юли.

Тези операции изтеглят и военни от зоните на бойните действия, показват още данни на военни анализатори. Украински анализатори съобщават, че 40-дневната операция има неочакван ефект - руската армия използва военни и сформира т.нар. "огневи групи", които охраняват военните конвои, но така се оголват позиции на фронтовата линия.

Русия отново се активизира в приграничните зони в Харковска област

85-ти ден продължават интензивните бойни действия (с по над 200 на ден), сочат данните от сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 4 август (1623-ия ден от пълномащабната война). Руски военни кореспонденти съобщават за активизиране в приграничните зони около Харков и Суми, но и контраатаки на украинците. ISW също отчита липсата на успехи на руската армия в тези зони.

ВСУ съобщава за 23 атаки през миналото денонощие в приграничните зони на Харковска област, но най-интензивни остават боевете в Покровското направление (27). Има съобщения и за 22 битки за Костянтинивка. Военните наблюдатели от ISW отчитат, че украинската армия все още държи контрола над града въпреки руските изявления, но и увеличаване на инфилтриращите се руски части.

През миналото денонощие има интензивни боеве и в района на Словянск (19) и в Хуляйполе (16). Няма съобщения за атаки по Купянск. Руски военни кореспонденти съобщават за удари с авиационни бомби по Лиман.

Като цяло ВСУ отчита 259 бойни действия спрямо 226 ден по-рано. Русия е извършила и 89 въздушни удара с 295 управляеми авиационни бомби и 3200 артилерийски обстрела по фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 10,7 хил. fpv-дрона.

След ударите по складове Ozon призна Крим за украински

Руски блогъри и военни кореспонденти съобщават за отказ на руската компания Ozon да доставя до Крим. Чатботът на компанията отговаря на запитванията на потребителите, че компанията не извършва услуги извън територията на Русия, с изключение на Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан.

През юли в руските канали в Telegram имаше съобщения, че Международният олимпийски комитет (МОК) е върнал Русия в олимпийското семейство, след като руският комитет е изключил представителите на федерации от окупирания от 2014 г. полуостров, признавайки, че това не е руска територия.