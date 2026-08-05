Изкуственият интелект променя офис стратегиите на компаниите

Изкуственият интелект ускорява темповете на развитие на бизнеса и кара компаниите да преосмислят както необходимия размер, така и модела на своите офис пространства, като все по-често се насочват към гъвкави и децентрализирани модели на работни пространства. Това показва ново проучване на International Workplace Group (IWG).

Проучването сред главни изпълнителни и финансови директори показва, че 60% от тях смятат, че развитието на изкуствения интелект е затруднило прогнозирането на нуждите на техните организации от офис площи през следващите две години. Тъй като технологиите променят с изключително бързи темпове производителността, планирането на работната сила и скоростта, с която се развива бизнесът, ръководителите все по-често се отказват от фиксираните дългосрочни ангажименти към недвижими имоти и се насочват към гъвкави стратегии за работни пространства с по-ниски капиталови разходи, които могат да се адаптират към променящите се нужди.

Изкуственият интелект променя картата на работното място

88% от главните изпълнителни директори смятат, че развитието на изкуствения интелект означава, че организациите се нуждаят от по-голяма гъвкавост по отношение на работните пространства и решенията за бизнес имоти, тъй като бързите технологични промени правят изключително трудно предвиждането на бъдещите нужди.

На въпроса как технологиите, включително изкуственият интелект, влияят върху решенията за местоположението на офисите, 42% отговарят, че те улесняват дистанционната работа и намаляват необходимостта от централен офис, 39% посочват, че насърчават децентрализираните или гъвкави офис модели, а 37% смятат, че разширяват достъпа до таланти от цял свят и от различни локации.

Гъвкави вместо фиксирани разходи

Тази промяна вече е в ход, като 99,8% от главните изпълнителни и финансови директори заявяват, че организациите им активно търсят начини да превърнат разходите за недвижими имоти от фиксирани в по-гъвкави, като възприемат модели с по-ниски капиталови ангажименти и освобождават средства за инвестиции в растежа и бъдещото развитие на бизнеса.

Осъзнавайки предимствата на възможността да адаптират офис пространствата си според нуждите си, вместо да бъдат обвързани с дългосрочни и скъпи договори, мнозинството (57%) активно инвестират в хибридни модели на работни пространства. Малко над половината (55%) планират да изградят мрежа от локации по-близо до местата, където живеят служителите им, а 52% разглеждат възможността за въвеждане на децентрализирани модели на работни пространства.

Оптимизирането на разходите вече е почти универсален фактор при стратегическите решения за местоположението на офисите на висшето ръководство. 99% посочват, че намаляването на разходите влияе върху тези решения, а за повече от една четвърт (27%) това е водещият фактор.

По-продуктивен модел с по-ниски разходи

Вместо да разчитат на един централен и скъп офис в центъра на града, компаниите все по-често изграждат мрежи от професионални работни пространства, които подкрепят хибридните екипи, повишават организационната гъвкавост и осигуряват на служителите достъп до висококачествени офиси по-близо до дома им.

Освен че води до осезаеми икономии, този модел носи и значителни ползи за производителността. Хибридните модели на работа, особено тези, които дават възможност на служителите да използват гъвкави работни пространства в близост до дома си, могат да повишат производителността с до 11% през следващите пет години – сериозно предимство за компаниите, които искат едновременно да задържат най-добрите таланти и да оптимизират дългосрочните си разходи. В България този модел вече е достъпен.

Ролята на офиса става по-важна, а не по-малко значима

Повече от три четвърти от главните изпълнителни директори (76%) смятат, че ролята на офиса ще стане още по-важна за техните организации през следващите две години, докато едва 0,8% вярват, че значението му ще намалее.

Това отразява все по-ясното разбиране, че компаниите продължават да се нуждаят от професионални пространства за сътрудничество, иновации и изграждане на организационна култура, но вече не е необходимо да бъдат обвързани с една-единствена фиксирана локация за години напред.