Азиатските пазари приключиха борсовата сесия на положителна територия

Повечето пазари в Азиатско-Тихоокеанския регион приключиха борсовата сесия в сряда с ръстове на фона на нарастващия оптимизъм, че може да бъде постигнато споразумение между САЩ и Иран за повторното отваряне на Ормузкия проток, което би позволило възстановяване на доставките на суров петрол от Персийския залив.

Индексът Kospi в Южна Корея се покачи с 3,76% до ниво от 6598,26 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq добави 2,42% до ниво от 799,59 пункта.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия се повиши с 0,9% до ниво от 9227,8 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,14% до 25 889,5 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай добави 1,24% до 4658,15 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 нарасна с 3,6% до 66 258 пункта, а по-широкият показател Topix се повиши с 2,13% до 4046,17 пункта.

Публикувани по-рано данни показаха, че растежът на заплатите в Япония остава устойчив благодарение на солидните корпоративни печалби и затегнатия пазар на труда, което засилва аргументите за ново повишение на лихвените проценти от Японската централна банка (ЯЦБ) през следващите месеци.

Номиналните заплати са нараснали с 3,4% на годишна база през юни след ръста от 3,3% през май. Данните съответстват на средната прогноза на икономистите, анкетирани от Bloomberg, и бележат пети пореден месец, в който увеличението надхвърля 3% - най-дългата подобна серия за последните 34 години.

Основните възнаграждения също са се повишили с 3,4%, а по-стабилният показател, който изключва бонусите, извънредния труд и статистическите изкривявания, е нараснал с 2,9% при работещите на пълен работен ден. Реалните заплати - коригирани спрямо инфлацията, без да се включват наемите - са се увеличили с 1,6%, което е шести пореден месец на ръст и най-дългата подобна серия от 2021 г. насам. При включване на наемите реалните заплати са нараснали с 1,7%.