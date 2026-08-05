Тръмп заяви, че преговорите с Иран вървят добре, надеждите за споразумение растат

Перспективите за временно споразумение за Ормузкия проток се подобриха, след като Катар съобщи, че е подготвено предложение и представители на САЩ и Иран изразиха надежда за повторно отваряне на важния воден път, предава Bloomberg.

Президентът Доналд Тръмп обсъди усилията за деескалация на напрежението между САЩ и Иран с лидера на Катар шейх Тамим Бин Хамад ал-Тани в телефонен разговор, съобщи правителството на страната от Персийския залив. Представител на Белия дом потвърди разговора, но не даде допълнителни подробности.

Тръмп заяви пред репортери в Лос Анджелис във вторник вечер, че разговорите с Иран „се движат много добре“ и допълни: „Ще знаем след 48 часа“.

В интервю за Fox News, записано по-рано във вторник, президентът изрази оптимизъм относно преговорите. Но добави, че „ако те не сключат споразумение, ще стане много лошо“.

Axios съобщи, като се позова на двама източници от региона и на американски представител, че САЩ, Иран и Оман се готвят да обявят в сряда 60-дневно споразумение за корабоплаването през Ормузкя проток. Съгласно предложението влизащите кораби ще използват северен маршрут близо до Иран, а излизащият трафик ще преминава през омански води в координация с Иран.

По време на 60-дневното споразумение няма да се налагат такси, твърди Axios. Иран и Оман ще работят и за изчистване на мините от среден маршрут за корабоплаване за двупосочно движение.

Цената на суровия петрол сорт Брент спадна под 79 долара за барел на фона на перспективите за споразумение за повторно отваряне на протока.

Сделка в краткосрочен план би спомогнала за нормализиране на търговското корабоплаване в протока, който е ключов маршрут за доставките на енергоносители в световен мащаб, и би предотвратила възобновяване на военните действия в Близкия изток. Но дори да се постигне подобно споразумение, то може да не прекрати войната или да разреши притесненията на Тръмп относно ядрената програма на Иран.

Предишното примирие между САЩ и Иран продължи по-малко от един месец, преди да рухне поради разногласия за контрола на Ормузкия проток. Това повишава риска военните удари и ответният отговор на Иран да се възобновят, ако още едно споразумение се провали.

Във възможна отстъпка, която може да стане част от споразумение, Иран обмисля да позволи на европейски страни да премахнат мини от протока, съобщиха запознати с въпроса дипломати, пожелали да останат анонимни, тъй като информацията е чувствителна.

Това противоречи на публичната позиция на Иран, но в частни разговори през последните седмици Техеран е смекчил позицията си.

Американският държавен секретар Марко Рубио и финансовият министър Скот Бесънт дадоха оптимистични оценки за преговорите за протока. Бесънт намекна в интервю за CNBC, че споразумение за водния път може да бъде постигнато скоро и ще се основава на „свободно движение“.

Бесънт коментира, след като външното министерство на Катар, един от основните посредници между Вашингтон и Техеран, заяви, че страните обсъждат предложение за деескалация.

Иранската държавна осведомителна агенция IRIB News цитира говорителя на външното министерство Есмаил Багаи, който заяви, че преговорите между Иран и Оман са били положителни. Той допълни, че разговорите са съсредоточени върху „определянето на безопасни маршрути за влизане и излизане на корабите“.

Но представители на Катар и САЩ предупредиха, че все още няма споразумение. По време на конфликта американски представители многократно заявиха, че споразумението за отваряне на Ормузкия проток е близо, но не се стигаше до него.

Катарски говорител заяви, че не може да посочи срок за постигане на споразумение и добави, че вниманието е насочено към намирането на краткосрочно решение за избягване на нова конфронтация. Не е ясно дали Катар говори за преговорите между Иран и Оман за осигуряване на преминаването на повече кораби през Ормузкия проток.

Напрежението се засили през последните дни, като Тръмп заяви, че дава на Иран последен шанс да постигне споразумение. През уикенда той се въздържа от атаки, които, по думите му, биха били най-големите от Втората световна война насам.

Дипломатическият пробив изглежда зависи от преговорите между Оман и Иран, въпреки че Техеран продължава да настоява, че има правото да контролира морския трафик и да спира плавателни съдове да преминават през протока без разрешение. Патовата ситуация показва затрудненията на Тръмп да прекрати войната, която започна в края на февруари. Тя повиши цените на енергоносителите преди междинните избори в САЩ през ноември.

Администрацията на Тръмп е изправена пред въпроси за запасите от оръжия на САЩ, след като Ройтерс съобщи, че армията е използвала голяма част от ракетите си с голям обсег с прецизно насочване. Тръмп опроверга тези притеснения, като заяви във вторник, че САЩ имат „много повече боеприпаси от която и да е друга страна в света“ и че отбранителните компании увеличават производството.