Капиталовите разходи на SpaceX притесняват инвеститорите

Приходите на SpaceX надминават оценките на Уолстрийт, показва първия тримесечен финансов отчет на компанията след първичното ѝ публично предлагане през юни.

Конгломератът за сателити, космос и изкуствен интелект на милиардера Илон Мъск отчита приходи в размер на 7,8 млрд. долара, което е повече от средните оценки на анализаторите, анкетирани от Bloomberg, за 6,81 млрд. долара.

Капиталовите разходи на компанията обаче се повишават до около 18,4 млрд. долара през второто тримесечие от 10,1 млрд. долара през първите три месеца на годината. Основен фактор за ръста са по-високите от очакваните разходи в звеното за изкуствен интелект.

SpaceX реализира и загуба в размер на 9 цента на акция за тримесечието – по-малка от прогнозата на Уолстрийт (24 цента).

Компанията посочва, че абонатите на нейната сателитна интернет услуга Starlink – единственият ѝ печеливш бизнес, достигат 12 млн. души до второто тримесечие, по-малко от очакваните 12,19 милиона от анализаторите. Starlink излъчва широколентов интернет към потребители, правителства и бизнеси, като използва повече от 10 хил. спътника, обикалящи близо над Земята.

Оперативната загуба от бизнеса с изкуствен интелект възлиза на 1,26 млрд. долара, значително под консенсусната прогноза за 2,39 млрд. долара.

Акциите на SpaceX паднаха с около 5% в следборсовата търговия в САЩ. Компанията повиши оценката си с близо 10% в редовната сесия във вторник, най-доброто ѝ представяне от юни насам.

SpaceX набра 86 млрд. долара при най-големия дебют на фондовия пазар за всички времена. Акциите на компанията оттогава се сринаха в период на волатилност, тъй като попаднаха в по-широките разпродажби на акции, свързани с изкуствен интелект.

Допълнително безпокойство сред инвеститорите поражда фактът, че по-късно тази седмица изтича първият период на ограничения за продажба на акции след IPO-то на SpaceX. Това ще позволи на ранни инвеститори и служители за първи път да продават акции на стойност над 100 млрд. долара.

Макар че не се очаква всички тези акции да бъдат разпродадени, възможността за значително увеличение на предлагането създава риск от допълнителен натиск върху цената на книжата на компанията.

Анализаторите настояват да получат подробности относно огромните разходи на компанията за изкуствен интелект, плановете ѝ за мащабиране на интернет бизнеса ѝ със Starlink и колко бързо Starship ще може да изстрелва спътници и хора предвид трудния път на развитие.

Оценката на SpaceX от приблизително 1,6 трлн. долара, съизмерима с оценките на установени компании с мегакапитализация и по-голяма от тази на Tesla Inc., се подхранва от амбициите на Мъск да постигне мащабни и футуристични технологични скокове в своите бизнес звена.

Дългият му списък с планове за растеж, включително разполагането на центрове за данни в космоса, е свързан с високи разходи, значителни рискове и може да отнеме години, за да се реализира.

Въпреки това анализаторите от Уолстрийт остават изключително оптимистично настроени, предвид опита на Мъск в преобръщането на развити индустрии.

Решението на Мъск да направи SpaceX публична компания е тясно свързано с усилията на компанията да бъде пионер в космическите центрове за данни, тъй като наземните центрове са изправени пред нарастващи ограничения на ресурсите и енергията. Скъпата и до голяма степен недоказана стратегия би включвала изстрелването на мрежа от спътници, които разчитат на постоянна енергия от слънцето, за да изчисляват данни в орбита и да ги излъчват на Земята.

SpaceX подписа серия от сделки за продажба на съществуващата си изчислителна мощност. През юни Google, част от Alphabet Inc., се съгласи да плаща 920 млн. долара на месец като част от споразумение за облачни услуги, което е валидно до средата на 2029 г.

SpaceX подписа подобно споразумение и с Anthropic PBC.

Компанията се стреми да пусне в експлоатация масивната ракета Starship, в разработването на която инвестира близо 15 млрд. долара. Рекламирана като най-мощната ракета, строена някога, Starship е в центъра на амбициите на Мъск да разположи центрове за данни в космоса, да разшири комуникационната мрежа Starlink и да изпрати хора на Луната и Марс.

След серия неуспехи на 24 юли беше успешно изстреляна ракета в първи тестови полет, която разположи сателити и се върна на Земята до голяма степен невредима.