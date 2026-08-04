Тръмп: Exxon Mobil и Chevron печелят твърде много, трябва да намалят цените на бензина

Президентът на САЩ Доналд Тръмп насочи гнева си срещу петролните компании Exxon Mobil и Chevron заради високите цени на бензина, като критикува дългогодишните си съюзници от сектора, че „печелят твърде много пари“, докато американците изпитват затруднения с по-високите цени по бензиностанциите, пише Politico.

Големите петролни компании обявиха силни отчети, подкрепени от по-високите цени на суровия петрол поради нарушаването на доставките в Близкия изток, и нарастващи маржове на печалбите за рафинериите. Това засили гнева срещу компаниите в момент, когато администрацията на Тръмп е изправена пред нарастващ натиск да покаже, че работи за сваляне на високите цени на бензина преди изборите в средата на мандата.

„Предвид недостига те печелят твърде много пари. Това не ми харесва, а аз съм последният човек, който би го казал, тъй като съм голям почитател на свободната предприемаческа инициатива, няма по-голям почитател от мен“, заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет в понеделник.

Той открои поименно двете най-големи американски петролни компании, след като и двете публикуваха силни отчети в петък.

„Chevron, твърде много пари. Exxon Mobil, твърде много пари“, каза Тръмп. „Те трябва да върнат част от тях на обществото и по-добре да намалят цените на дребно, цените за потребителите“, призова той.

Средната цена на бензина в САЩ се доближи миналата седмица до 4,10 долара за галон (около 3,8 литра) спрямо под 3 долара, преди САЩ и Израел да атакуват Иран през февруари.

В края на юни Тръмп нареди на Министерството на правосъдието да разследва големите петролни компании заради това, че не свалят цените на бензина достатъчно бързо след поевтиняването на суровия петрол. Цените на бензиностанцията обикновено се определят от търговците на дребно, които често са единствените собственици, които притежават бензиностанците, а не от големите петролни производители.

Генералните директори на Chevron и Exxon предупредиха при представянето на отчетите миналата седмица, че недостигът на капацитет за рафиниране може да задържи цените на бензина високи до есента.

Андреа Уудс, говорител на Американския петролен институт, който представлява големите петролни производители, заяви в изявление, че по-високите цени „се дължат на търсенето и предлагането в световен мащаб, продължаващата несигурност около Ормузкия проток и други важни маршрути за корабоплаване, а не на една конкретна компания“.

„Нашият сектор споделя целта да осигуряваме достъпни, надеждни енергоизточници за потребителите“, допълни тя.

Тръмп разкритикува и главния изпълнителен директор на Chevron Майк Уирт в публикация в социалната си мрежа в понеделник, тъй като не изтъкнал заслугите на политиките на администрацията за рекордното тримесечие на компанията.

„Единственото нещо, което той удобно пропусна да спомене, е, че без гения, прозорливостта, силата и стабилността на администрацията на Тръмп петролният сектор и нашата страна щяха да са мъртви!“, написа Тръмп и добави, че всички петролни компании трябва „да свалят цените на петрола за потребителите (цените на дребно!!!), СЕГА!“.

Междувременно Chevron съобщи, че ще предостави специален бонус за оперативните си резултати от началото на годината след рекордния отчет, публикуван в петък, предава Ройтерс.

Във вътрешен имейл от понеделник, разгледан от агенцията, главният изпълнителен директор Майк Уирт хвали служителите на Chevron, че са изпълнили целите за намаляване на разходите, като са постигнали предварително синергия след придобиването на Hess, както и оперативна сигурност на фона на геополитическите сътресения тази година във Венецуела и Близкия изток.

„Такива резултати в такава година са необикновени. Те отразяват необикновените усилия при необикновени обстоятелства“, посочва Уирт.

Бонусът ще възлиза на половин месечна заплата за повечето служители, се посочва в имейла.