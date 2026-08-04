HSBC подновява обратното изкупуване след по-добра от очакваното печалба

HSBC Holdings обяви подновяване на програмата си за обратно изкупуване на акции и увеличи целта за намаляване на разходите на фона на по-добри от очакваното резултати за второто тримесечие, съобщава Bloomberg.

Базираният в Лондон кредитор ще купи обратно книжа за до 1 млрд. долара, след като печалбата преди данъци и такси за трите месеца до юни стигна 10,1 млрд. долара. Това е над съставената от компанията консенсусна оценка от 9,5 млрд. долара. Резултатите бяха подкрепени и от по-значими еднократни ефекти, както и ръстове в приходите от банково дело и управление на богатството.

„Изпълняваме нашите стратегически приоритети с темп, прецизност и дисциплина“, посочва главният изпълнителен директор Жорж Елхедери. „Това позволява на нашите четири бизнеса да се фокусират върху своите основни сили, растеж да работят заедно по-ефективно и да задълбочат отношенията с потребителите“, допълни той.

Откакто пое поста, Елхедери ускори промените в европейската банка чрез продажба на активи и опростяване на дейността, включително като сви броя на членовете в управляващия комитет на банката и намали позициите на управляващите директори. Очакванията на HSBC са преструктурирането да доведе до 2 млрд. долара спестени разходи, което е повече от предходната цел за 1,5 млрд. долара.

Подновените обратни изкупувания на акции следват пауза, обявена през октомври, когато кредиторът сигнализира, че ще замрази покупките за три тримесечия, за да осъществи сделката за близо 14 млрд. долара за свалянето от пазара на Hang Seng Bank.

Акциите на HSBC достигнаха рекордни ценови върхове през последните седмици, възстановявайки се от юнския спад, предизвикан от ограниченията на Пекин върху трансграничното движение на капитал, което разтревожи инвеститорите за възможни проблеми в звеното за управление на богатството.

Потоците на капитал към звеното се забавят до 25 млрд. долара през второто тримесечие от 39 млрд. долара през първото, но са без промяна спрямо година по-рано. Банката също така отчете провизии от 1,1 млрд. долара, увеличавайки насоките си за нетни приходи от лихви за 2026 г. до поне 46 млрд. долара.

Елхедери постави звеното за управление на богатството в центъра на стратегията си за трансформация на банката, подчертавайки често все по-голямата важност на Хонконг като регионален център.

Миналата седмица конкурентът Standard Chartered отчете по-добра от очакваното печалба за второто тримесечие и рекордно представяне за първото полугодие благодарение на разрастващия се бизнес с управление на богатството. Това позволи на кредитора да обяви също нова програма за обратно изкупуване за 1 млрд. долара.

В края на миналия месец HSBC се съгласи да продаде своя бизнес със застраховки в Сингапур на Allianz за 2,7 млрд. сингапурски долара (2,1 млрд. щатски долара) и обяви, че очаква това да генерира печалба преди данъците от 1,8 млрд. щатски долара.

Акциите на HSBC поскъпват с близо 1,4% по време на извънборсовата търговия във вторник на борсата в Лондон.