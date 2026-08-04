Печалбите на европейските компании са много по-силни, отколкото изглеждат

Европейските компании отчитат един от най-силните сезони на корпоративни резултати през последните години. Това създава предпоставки регионалните акции да достигнат нови върхове, докато анализаторите са все по-оптимистично настроени за широк кръг отрасли.

По повечето показатели резултатите са впечатляващи. Печалбите на компаниите, включени в индекса MSCI Europe, нарастват с 14%, а повече от половината дружества в него надминават прогнозите за второто тримесечие. И двата показателя са най-високите от началото на 2023 г., показват данни, събрани от Bloomberg Intelligence.

Секторът на суровините има съществен принос благодарение на по-високите цени на петрола. Дори и „средностатистическата“ компания от индекса Stoxx 600 е отчела 7% ръст на печалбата на акция спрямо година по-рано, което намалява разликата спрямо компаниите от индекса S&P 500, сочат данни на Goldman Sachs Group Inc.

„Ръстът на печалбите в Европа е значително по-силен, отколкото предполага пазарното възприятие“, коментира стратегът на Goldman Sachs Питър Опенхаймер. „Пазарите навлизат в сезона на отчетите с по-конструктивни очаквания от обичайното, но въпреки това подценяват силата на фундаменталните показатели“, добавя той.

Европейските акции са напът да отбележат най-големия скок от 2023 г. насам. Графика: Bloomberg

Това представлява рязка промяна спрямо последните няколко години, когато компаниите почти не увеличаваха печалбите си заради слабия икономически растеж. Липсата на големи технологични компании в Европа също работеше в полза на американските акции, които се представяха значително по-добре.

Този път обаче инвеститорите активно възнаграждават европейските компании, постигнали добри резултати. Според данни на Citigroup Inc. акциите на дружествата, които са надминали прогнозите на анализаторите за печалбата, са поскъпвали средно с 1,6 процентни пункта повече от индекса Stoxx 600 още през следващата борсова сесия. Това е двойно по-силна реакция в сравнение с предходното тримесечие.

Също толкова силна е реакцията и при компаниите, които не успяват да оправдаят очакванията. Техните акции са изоставали средно с 2,3 процентни пункта спрямо бенчмарка – най-негативната пазарна реакция от четири години насам, показват данните на Citigroup.

Широкият пазар също продължава да се изкачва към нови върхове. Индексът Stoxx 600 достигна рекордни стойности, а водещите борсови измерители, като френския CAC 40 и германския DAX, също записаха нови исторически максимуми.

За втори пореден месец Stoxx 600 се представя по-добре от американския S&P 500 и във вторник отбеляза нов интрадневен рекорд.

Относителната стойност на европейските акции се увеличава. Графика: Bloomberg

„Инвестиционната среда в Европа е особено интересна, защото добрите резултати се постигат реално, а не се основават на очаквания“, казва Виолета Тодорова, старши анализатор в Leverage Shares. „Това е съществена промяна спрямо Европа от последните години, която често беше определяна като „евтина с основание“, добавя тя.

В момента индексът Stoxx 600 се търгува при прогнозно съотношение цена/печалба от 15, или над дългосрочната му средна стойност от 13, сочат данни на Bloomberg. Въпреки че европейските акции все още се търгуват с отстъпка спрямо S&P 500, тази разлика е най-малката от януари 2022 г.

Анализаторите повишават очакванията си за печалбите на европейските компании. Графика: Bloomberg

Още по-обнадеждаващ сигнал е, че анализаторите продължават да повишават прогнозите си за печалбите в широк кръг отрасли, което предполага потенциал за допълнителен ръст на цените на акциите. Данните на Goldman Sachs показват, че през юли прогнозите за печалбите са повишени във всички сектори, с изключение на добива на суровини и потребителските стоки с циклично търсене. Най-сериозните положителни ревизии са отчетени при технологичните и енергийните компании.

Алпеш Пател, управляващ партньор в RootBridge Capital, смята, че по-добрите перспективи пред корпоративните печалби придобиват още по-голяма тежест на фона на засилващото се доверие в икономиката, по-високите държавни разходи и по-доброто представяне на финансовия, индустриалния, отбранителния и инфраструктурния сектор.

„Не е необходимо Европа да се превърне в Силициевата долина. Достатъчно е просто да престане да разочарова инвеститорите и да предложи алтернатива за капитала, който търси по-добра диверсификация извън историите, свързани с изкуствения интелект и американските пазари“, казва Пател.

Европейският фондов пазар подобрява значително и апетита за риск през последните седмици на фона на свежия приток от капитали и по-добрите от очакваното печалби, според Citigroup Inc.

Настроенията за позициониране се подобряват във всички основни европейски индекси през миналата седмица, докато индикаторите в САЩ показват влошаване по същия показател, посочват в бележка стратезите на Citigroup, цитирани от Bloomberg.

В Азия страховете, свързани с изкуствения интелект, доведоха до резки разминавания в позиционирането, като южнокорейският бенчмарк навлезе в дълбоко меча територия.

Европейските пазари също се възползват от решението на Европейската централна банка да задържи лихвените нива.

Печалбите подкрепят европейските акции повече, отколкото американските. Графика: Bloomberg