Печалбите на европейските компании са много по-силни, отколкото изглеждат

Европейските компании отчитат един от най-силните сезони на корпоративни резултати през последните години. Това създава предпоставки регионалните акции да достигнат нови върхове, докато анализаторите са все по-оптимистично настроени за широк кръг отрасли.
По повечето показатели резултатите са впечатляващи. Печалбите на компаниите, включени в индекса MSCI Europe, нарастват с 14%, а повече от половината дружества в него надминават прогнозите за второто тримесечие. И двата показателя са най-високите от началото на 2023 г., показват данни, събрани от Bloomberg Intelligence.
Секторът на суровините има съществен принос благодарение на по-високите цени на петрола. Дори и „средностатистическата“ компания от индекса Stoxx 600 е отчела 7% ръст на печалбата на акция спрямо година по-рано, което намалява разликата спрямо компаниите от индекса S&P 500, сочат данни на Goldman Sachs Group Inc.
„Ръстът на печалбите в Европа е значително по-силен, отколкото предполага пазарното възприятие“, коментира стратегът на Goldman Sachs Питър Опенхаймер. „Пазарите навлизат в сезона на отчетите с по-конструктивни очаквания от обичайното, но въпреки това подценяват силата на фундаменталните показатели“, добавя той.
Това представлява рязка промяна спрямо последните няколко години, когато компаниите почти не увеличаваха печалбите си заради слабия икономически растеж. Липсата на големи технологични компании в Европа също работеше в полза на американските акции, които се представяха значително по-добре.
Този път обаче инвеститорите активно възнаграждават европейските компании, постигнали добри резултати. Според данни на Citigroup Inc. акциите на дружествата, които са надминали прогнозите на анализаторите за печалбата, са поскъпвали средно с 1,6 процентни пункта повече от индекса Stoxx 600 още през следващата борсова сесия. Това е двойно по-силна реакция в сравнение с предходното тримесечие.
Също толкова силна е реакцията и при компаниите, които не успяват да оправдаят очакванията. Техните акции са изоставали средно с 2,3 процентни пункта спрямо бенчмарка – най-негативната пазарна реакция от четири години насам, показват данните на Citigroup.
Широкият пазар също продължава да се изкачва към нови върхове. Индексът Stoxx 600 достигна рекордни стойности, а водещите борсови измерители, като френския CAC 40 и германския DAX, също записаха нови исторически максимуми.
За втори пореден месец Stoxx 600 се представя по-добре от американския S&P 500 и във вторник отбеляза нов интрадневен рекорд.
„Инвестиционната среда в Европа е особено интересна, защото добрите резултати се постигат реално, а не се основават на очаквания“, казва Виолета Тодорова, старши анализатор в Leverage Shares. „Това е съществена промяна спрямо Европа от последните години, която често беше определяна като „евтина с основание“, добавя тя.
В момента индексът Stoxx 600 се търгува при прогнозно съотношение цена/печалба от 15, или над дългосрочната му средна стойност от 13, сочат данни на Bloomberg. Въпреки че европейските акции все още се търгуват с отстъпка спрямо S&P 500, тази разлика е най-малката от януари 2022 г.
Още по-обнадеждаващ сигнал е, че анализаторите продължават да повишават прогнозите си за печалбите в широк кръг отрасли, което предполага потенциал за допълнителен ръст на цените на акциите. Данните на Goldman Sachs показват, че през юли прогнозите за печалбите са повишени във всички сектори, с изключение на добива на суровини и потребителските стоки с циклично търсене. Най-сериозните положителни ревизии са отчетени при технологичните и енергийните компании.
Алпеш Пател, управляващ партньор в RootBridge Capital, смята, че по-добрите перспективи пред корпоративните печалби придобиват още по-голяма тежест на фона на засилващото се доверие в икономиката, по-високите държавни разходи и по-доброто представяне на финансовия, индустриалния, отбранителния и инфраструктурния сектор.
„Не е необходимо Европа да се превърне в Силициевата долина. Достатъчно е просто да престане да разочарова инвеститорите и да предложи алтернатива за капитала, който търси по-добра диверсификация извън историите, свързани с изкуствения интелект и американските пазари“, казва Пател.
Европейският фондов пазар подобрява значително и апетита за риск през последните седмици на фона на свежия приток от капитали и по-добрите от очакваното печалби, според Citigroup Inc.
Настроенията за позициониране се подобряват във всички основни европейски индекси през миналата седмица, докато индикаторите в САЩ показват влошаване по същия показател, посочват в бележка стратезите на Citigroup, цитирани от Bloomberg.
В Азия страховете, свързани с изкуствения интелект, доведоха до резки разминавания в позиционирането, като южнокорейският бенчмарк навлезе в дълбоко меча територия.
Европейските пазари също се възползват от решението на Европейската централна банка да задържи лихвените нива.