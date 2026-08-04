Петролът отново поскъпва след коментари на Тръмп за Иран*

Цената на петрола се повишава във вторник, след като отчете най-големия си дневен спад от седмица насам, предава Bloomberg. Това се случва, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че последното му предложение за преговори е „последният шанс“ за Техеран и че очаква Ормузкият проток да бъде напълно отворен.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 1,22% до 84,79 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,66% до 80,87 долара за барел.

„Говорим за протока, за отварянето му - буквално до утре“, заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет.

„Това е последният им шанс да подпишат добро споразумение“, каза той, без да уточни за кои преговори говори и кои страни участват.

Техеран отрече да води преговори със САЩ, но съобщи, че разговорите с Оман за увеличаване на корабоплаването през Ормузкия проток напредват. „Вашингтон трябва да направи първата стъпка и да промени поведението си“, заяви по държавната телевизия Мохсен Резаи, съветник на върховния лидер на Иран.

Цените на петрола се колебаят силно през последните седмици, след като бойните действия бяха подновени след провала на примирието през юни, а конфликтът се разшири и към Червено море. Тръмп неведнъж посочва дипломатическите усилия като причина да се откаже от заплахи за военна ескалация, въпреки че преговорите впоследствие се проваляха. В понеделник той заяви, че е отменил удар срещу Иран, който според него е щял да бъде най-мащабният след Втората световна война.

„Докато има възможности за придвижване на петролни товари, тези резки движения на пазара вероятно ще продължат“, коментира Каролин Кисейн, заместник-декан в Центъра за глобални въпроси към Нюйоркския университет. „Иран не иска да засилва конфликта, но иска да запази напрежението. След този спад на пазара вероятно ще има нови атаки. Вече сме виждали подобна ситуация.“

Потоците от суровини през Ормузкия проток, през който преди войната преминаваха около една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ (LNG), са намалели до минимум. При последния инцидент товарен кораб североизточно от Ал Хасаб в Оман съобщи в понеделник, че е бил ударен от неизвестен снаряд, според британската служба UK Maritime Trade Operations.

Междувременно ключовото саудитско експортно пристанище Янбу на Червено море отчете най-натоварения си ден от началото на заплахите на хутите срещу корабоплаването в региона. Наблюдаваните доставки на суров петрол от Саудитска Арабия леко са намалели през юли заради рисковете за корабоплаването в Персийския залив и Червено море.

На фона на напрежението на световните енергийни пазари заради войната в Иран, засилените украински удари по руската петролна инфраструктура увеличават риска от нови смущения в глобалните доставки. През юли големи рафинерии, петролни танкери, морска и тръбопроводна инфраструктура са били атакувани най-малко 30 пъти - вторият най-висок месечен брой от началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.