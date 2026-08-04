Българите са доплатили над 744 млн. лв. за лекарства по НЗОК през 2025 г.

Българите са доплатили над 744 млн. лв. за лекарства по Здравна каса през 2025 г. Това сочат данни от новия интерактивен калкулатор за доплащането* в здравеопазването - „Доплащане.бг“ на Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП),

Докладите на Световната здравна организация сочат, че доплащанията от джоба на пациентите формират 39% от здравните разходи в България, или почти двойно над средното за ЕС (21%), като лекарствата за домашно лечение са посочени като основния фактор за тази тежест.

Доплащането за лекарства продължава да расте - 744,5 млн. лв. през 2025 г., близо 141 млн. лв. повече отпреди две години, въпреки че НЗОК поема все по-голям дял от разходите.

Широкоразпространените социалнозначими незаразни хронични болести като хипертония, предсърдно мъждене, диабет тип 2, стенокардия, сърдечна недостатъчност и последици от инсулт формират основния дял от доплащането за лекарства по Здравна каса в България, като представляват 475,9 млн. лв. от общо 744,5 млн. лв. доплащане през 2025 г., тоест почти две трети (63,9%) от всичко доплатено от джоба на пациентите.

Заболявания с най-голямо доплащане

Източник: ЕКИП

Съществуват огромни разлики в доплащането между областите. В област Видин пациентите поемат 38,9% от стойността на лекарствата си от джоба, което е най-високият дял в страната, докато в София-град делът е 26,5%, или най-ниският. По-бедните области системно поемат по-голям дял от разходите за собствени лекарства, отчита анализът.

Според Аркади Шарков без увеличение на задължителната здравна вноска и сериозни реформи, българските домакинства са изложени на риск от доплащане за здраве до 40% от собствения си джоб, при средно около 17% за Европейския съюз.

Ако България продължи да поддържа една от най-ниските здравноосигурителни вноски в ЕС (8%), страната може да се изправи пред най-дълбоката криза в съвременната си здравна история. Нов анализ на Health Metrics - „Цената на бездействието: Икономически анализ на последиците от неувеличение на здравноосигурителната вноска“, показва, че запазването на сегашнoтo ниво на вноската от 8% води до остър недостиг на кадри, затваряне на болници, все по-високи доплащания от джоба на пациентите.

Алтернативният сценарий показва, че увеличаването на здравноосигурителната вноска до 10% дава възможност системата не само да избегне кризата, но и да се модернизира трайно. Допълнителните приходи ще позволят покриване на дефицита на НЗОК, стабилизиране на болниците, привличане и задържане на лекари и сестри, обновяване на техниката и развитие на дигитализацията. Част от средствата могат да бъдат насочени към профилактика и скрининг – инвестиции, които спасяват живот и спестяват разходи.

* Резултатите се базират на анализ на официалните месечни отчети на НЗОК за периода 2023 - 2025 г., съпоставени с Позитивния лекарствен списък на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.