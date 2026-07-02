Здравният министър: Пари в системата има, проблемът е в управлението и контрола

Средства в системата на здравеопазването са достатъчно, но основният проблем е начинът, по който те се управляват и контролират. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред БНТ. Тя очерта като основни проблеми неефективното разходване на средствата и контрола в системата.

Ивкова посочи, че здравната система е в процес на реформа от десетилетия, но все още не дава очакваните резултати, особено по отношение на доверието и здравните показатели на населението.

Министърът заяви, че не смята здравната система за недофинансирана. "Няма да кажа, че не е дофинансирана системата. В системата има достатъчно средства. Тяхното управление и разходване трябва да бъде рационално", коментира тя.

В тази връзка са започнали проверки за начина, по който се изразходват средства за скъпоструващи лекарствени продукти, закупувани по Наредба 10. По думите ѝ в няколко държавни болници са установени случаи на нерационално разходване на средства, поради което са изпратени сигнали до прокуратурата и икономическата полиция.

Ивкова посочи и проблеми при разпределянето на капиталовите разходи за държавните лечебни заведения. Тя съобщи, че в Министерството на здравеопазването не е имало ясни критерии за оценяване на проектите, по които болниците кандидатстват за финансиране. "Разпоредила съм подготовката на проект на такива критерии, за да може реално по целесъобразност и необходимост да бъдат оценявани тези апликационни форми, а не подборът да се прави по преценка на предишни ръководства", каза тя.

По темата за доплащането на пациентите, което е сред най-високите в ЕС, министърът заяви, че е то остава сериозен проблем и е необходима прозрачност. „Факт е, че има доплащане, факт е, че пациентите няма как да са доволни от това, защото много често не знаят точно за какво доплащат“, каза Ивкова.

Тя потвърди, че на този етап размерът на здравната вноска остава 8%, като евентуални промени могат да бъдат обсъждани едва след задълбочен анализ. „Няма как да кажем, че вдигаме здравната вноска. В други държави членки на ЕС тя е по-висока, но при тях и процесите на управление са много по-качествени. При нас е много важен контролът, подчерта министърът.

Здравният министър коментира, че профилактиката и диагностиката са в основата на здравеопазването. По думите ѝ здравната система трябва да се насочи повече към профилактика, а не към болнично лечение. Тя допълни, че профилактиката трябва да стане приоритет и на общопрактикуващите лекари. За нея въпросът дали хората, които не се явяват на профилактични прегледи, трябва да бъдат санкционирани, изисква внимателен анализ и сравнение с практиките в останалите държави от Европейския съюз.

Ивкова коментира и скандала със заплатите на директори на държавни болници. Според нея заплащането на изпълнителните директори и членовете на съветите на директорите трябва да бъде обвързано с постигнатите резултати, включително финансовите показатели на лечебните заведения.

Министърът потвърди, че изграждането на Националната детска болница остава сред основните приоритети на ведомството. Тя съобщи, че е разпоредила проверка след решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което беше прекратена обществената поръчка за проектиране на лечебното заведение. По график болницата трябва да бъде изградена до 2029 г., но изпълнението зависи от приключването на проверките и процедурите.