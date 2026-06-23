КЗК отмени обществената поръчка за проектиране на детската болница

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решението за откриване на обществената поръчка на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за проектиране и авторски надзор за изграждане на Националната детска болница.

КЗК уважи жалбата на „Кабано-проект“ ООД, като прие, че с решението за откриване на процедурата са утвърдени ограничителни и непропорционални на предмета на поръчката изисквания към участниците. Комисията установи и че към документацията за участие не са приложени съществени документи, представляващи изходни данни за проектиране, без които не може да бъде извършено самото проектиране.

Комисията прие за незаконосъобразно и ограничително изискването на възложителя участниците да са изпълнили през последните три години дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Изискването предвижда предходният опит да включва изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“, „Технически проект“ и/или „Работен проект“ за ново строителство на сграда за обществено обслужване с предназначение „лечебно заведение за болнична помощ“, с разгъната застроена площ не по-малка от 35 000 кв. м, операционен блок, отделение по нуклеарна медицина и/или лъчелечение и отделение за спешна медицинска помощ.

Според антимонополната комисия така поставеното изискване съдържа кумулативно натрупване на специфични подизисквания, което ограничава участието на широк кръг лица. Според Комисията проектиране на болници с точно тази специфична комбинация от отделения и площ в България през последните три години няма.

В документацията е допуснато минималното изискване да бъде доказано с изпълнение на един или няколко договора, но КЗК установи, че тази формулировка създава неяснота дали всеки договор трябва да удостоверява проектирането на една сграда, съдържаща всички изискуеми елементи едновременно, или отделните елементи могат да бъдат доказани разделно. Според Комисията тази неяснота препятства участието на заинтересованите лица и е в нарушение на принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Изискването за опит единствено в „ново строителство“ допълнително стеснява кръга от потенциални участници, тъй като изключва лица с опит в мащабни реконструкции на съществуващи лечебни заведения, въпреки че такъв опит може да е относим към предмета на поръчката.

КЗК установи и липса на ясни и измерими критерии относно изискването за представяне на „План за изпълнение на информационното моделиране на сградата“ — Building Information Modeling, BIM модел. Според Комисията това създава предпоставки за субективизъм при оценката и дава по-големи възможности на комисията, провеждаща процедурата, да отстранява участници.

Комисията установи още, че при публикуване на обжалваното решение в профила на обществената поръчка не са били публикувани съществени изходни данни за проектиране.

Липсват и актуални изходни данни от експлоатационните дружества, включително информация за наличие и местоположение на електропроводи и съоръжения, трасета на водопроводи и канализация, точки за присъединяване, налични капацитети, местоположение на кабелни мрежи и съоръжения, трасета на топлопроводи и други технически условия. При липса на тези данни и на яснота дали проектантът трябва сам да ги осигури, участниците трудно могат да оценят реалния обем работа и да формират сравними оферти, посочват от Комисията.

В техническата спецификация е предвидено и изграждане на вертолетна площадка на покрива на болничната сграда. КЗК установи, че липсва информация за извършено съгласуване с Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ или за получено становище относно авиационните изисквания.

Във връзка с установените пороци КЗК отмени като незаконосъобразно решението на възложителя за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.