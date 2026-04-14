Околийски: До 2030 г. трябва да има Национална детска болница

До 2030 година трябва да има Национална детска болница. Това каза служебният здравен министър Михаил Околийски пред БНТ.

По думите му в момента държавата продължава да се сблъсква със странни проблеми по изграждането на Националната детска болница. Той припомни, че министерството в момента разглежда обявената от Здравната инвестиционна компания за детска болница обществена поръчка за проектиране на лечебното заведение.

Околийски уточни, че няма подходящ терен в центъра на София за изграждането на Националната детска болница. Министърът информира, че има проблеми с парцела, на който болницата ще се строи, тъй като той не позволява хеликоптерна площадка долу на терена. „Спопед проекта тя трябва да бъде на покрива на болницата, въпреки че това е нещо много рисково“, заяви той.

Околийски съобщи, че от проектната компания са отговорили на въпросите на здравното министерство относно проекта за болницата, които все още се анализарат във ведомството, но има много нерешени въпроси.

Министърът на здравеопазването каза, че исканията на Българския лекарски съюз за увеличение на цените на медицинските дейности с 25% и за подписване на Националния рамков договор са резонни и правилни, но трябва да има приет държавен бюджет. Подписването на анекс към НРД е възможно след приемането на бюджета за тази година. „Подкрепяме това искане, виждаме, че цените се увеличават, така че това в първия удобен момент трябва да се актуализира“, подчерта той.

По думите му има редица неща за подобряване в здравната система. Той даде пример с финансирането в болничната помощ, като припомни, че през 2022 г. бе предложено да се въведе коефициент на клиничните пътеки, така че те да обхващат не само основното, а и придружаващите заболявания, но работата в тази насока впоследствие не е продължена.

Информирането на пациенти за записаните на тяхно име медицински манипулации с SMS също не бе прието, посочи Околийски.

„Ние се сблъскваме с разни интереси, спряхме няколко обществени поръчки, последно за обработката против комари“, припомни министърът, като уточни, че въпросната обществена поръчка освен всичко друго е много закъсняла, тъй като пръскането е трябвало да започне още март, когато ларвите са уязвими.

Михаил Околийски коментира и друга обществена поръчка – тази за хангарите на хеликоптерите. Той посочи, че се следва пътна карта и се спазват стъпките към момента. Пет от хангарите нямат разрешително за строеж. „Правим възможното преди юни да ги построим до акт 14 и да спасим средствата за HEMS“, посоачи той, като допълни, че към момента поради липсата на планираните хангари наличните хеликоптери не могат да бъдат ползвани пълноценно.

Проблеми има и в психиатрията, отбеляза той. Макар миналата година заплатите в този сектор да бяха вдигнати с 50%, това е крайно недостатъчно, категоричен е министърът. Той даде пример за незаинтересованост от страна на държавата с болницата в Ловеч, където по думите му е създадено детско-юношеско отделение не със средства от държавата, а от дарения. „Това е пример за сбъркана защита на обществения интерес“, коментира Околийски и допълни, че средствата по ПВУ, предвидени за ремонт на 18 психиатрии, също са пред риск да бъдат загубени.

Той напомни и за опита да се въведат клинични пътеки в психиатрията, направен през 2022 г., който също бе оставен недовършен. „Те трябва да бъдат доразвити от правителство, което дойде след нас“, каза министърът.

Неглижиране от страна на държавата има и по отношение на палиативните грижи, посочи той. „С моите колеги се опитваме да инициираме наредба с програма за палиативни грижи, която да послужи като гръбнак на бъдещи усилия в тази област“, каза Околийски.