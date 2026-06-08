SOFIX започва седмицата със спад от 1,38% до 1 231,11

Водещият индекс на Българската фондова борса (БФБ - София) SOFIX затвори първата сесия за седмицата със спад от 1,38% до 1 231,11 пункта. Най-силен спад отчете "Адванс Терафонд" АСДИЦ с 5,84% до 1,29 евро, следвана от "Уайзър Технолоджи" АД с 5,08% до 1,68 евро, "Сирма груп холдинг" АД с 2,85% до 0,75 евро и други.

С повишения сред 15-те в SOFIX бяха "Химимпорт" АД с 2,33% до 0,44 евро, "Еврохолд България" АД с 1,92% до 1,06 евро и "Холдинг Варна" АД с 1,6% до 25,4 евро и други.

Останалите индекси на борсовата търговия у нас също затвориха на червена територия. Най-съществен е спадът при индекса, следящ дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT, чиято стойност достига 229,1 пункта, или понижение от 1,36 на сто. За BGBX40 понижението е в рамките на 1,03% до 214,21 пункта, BGTR30 загуби 0,92% от стойността си и започна седмицата на ниво от 1035,38 пункта.

За beanX денят също беше разочароващ - търговията приключи със спад от 1,19% до 112,85 пункта.

Борсовият оборот беше за 3,8 млн. евро, от които половината с "Варвара термал Вилидж" АДСИЦ за 1,92 млн. евро. Следваха "Софарма имоти" АДСИЦ с 346 хил. евро, "Република холдинг" АД с 200 хил. евро, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ със 136 хил. евро, "Софарма" АД със 101 хил. евро.

С най-много сделки днес се отчетоха ФНИБ АДСИЦ със 129, "Софарма" АД с 38, "Софарма имоти" АДСИЦ със 17, "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 14 и "Уайзър Технолоджи" АД с 12.

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