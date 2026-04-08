БЛС иска актуализация на цените на медицинските дейности с поне 25%

Българският лекарски съюз (БЛС) настоява за минимум 25% увеличение на цените на всички медицински дейности. От съсловната организация потвърдиха искането си за започване на незабавни преговори по анекс към Националния рамков договор и отхвърлиха допускането на здравния министър, че това е политическо искане.

"Българската здравна система е изправена пред реален риск от срив поради задълбочаващи се финансови проблеми и хронично недофинансиране", каза председателят на Българския лекарски съюз Николай Брънзалов на пресконференция днес.

По думите му разходите в здравеопазването са нараснали с около 85% през последните години, докато цените на медицинските дейности остават замразени на нивата от 2024 г. „Този дисбаланс е неустойчив и системата вече не може да функционира нормално при тези условия“, каза Брънзалов, цитиран от пресцентъра на организацията.

От съсловната организация заявиха, че ежедневно получават сигнали за сериозни финансови затруднения, невъзможност за покриване на разходите и риск за нормалното функциониране както на болниците, така и на извънболничната помощ.

По думите му с обвиненията за „политически искания“ на практика се блокира възможността за диалог.

Според БЛС има конкретни възможности за действие още сега. По думите му трябва да се намерят средства, както се намират за останалите отрасли.

„Не е вярно, че служебен министър на здравеопазването не може да предприеме действия, най-малкото може да внесе предложение за връщане на нивото на потребителската такса за болничен престой, която преди време от 5,60 лв. стана 1 лев“, каза Маджаров, зам.-председател на БЛС. По думите му, когато дойде време да се приеме бюджет, трябва вече да са договорени повишените цени.

Председателят на Националното сдружение на частните болници Красимир Грудев посочи, че не е необходимо да се търсят пари за увеличението, защото те са в НЗОК. По думите му докладите на Здравната каса за приходите и разходите за първите два месеца на годината показват 41 млн. евро увеличение на приходите и трансферите за януари и 91 млн. евро за февруари, вследствие на увеличението на минималната работна заплата.

„При този темп на увеличение до края на годината ще се съберат над 1 млрд. евро повече спрямо миналата година. И ако се изпълни хипотезата, че е възможно да няма редовно правителство, тези пари ще останат неусвоени, но това не са бюджетни пари и могат да се харчат само за здравеопазване. Ще изпаднем в парадоксалната ситуация лечебните заведения да изнемогват и в същото време парите на българските граждани да стоят в сметките на Касата и да не се използват за здраве“, каза той.

Без редовен бюджет не може да има увеличение на цените на НЗОК

Вчера здравният министър Михаил Околийски заяви в отговор на искането на Българския лекарски съюз, че без редовен бюджет не е възможно увеличение на цените на медицинските дейности. Той припомни също, че промените в Националния рамков договор се правят чрез преговори между Здравната каса и Лекарския съюз, а министерството е посредник.

"Принципно подкрепяме всяко едно действие, което е в интерес както на пациентите, така и на работещите в системата, но това трябва да бъде според процедурите, които предвижда законът. Много е странно подбран този момент с такова искане. Не искам да си мисля, че това е политическо искане, но до такъв извод може да стигнем", заяви Околийски.

Управителят на НЗОК Петко Стефановски също заяви категорично, че за да бъде актуализиран бюджетът на НЗОК, трябва да се направи актуализация на държавния бюджет.

„Удължителният закон е категоричен – работим с 1/12 от бюджета за 2025 г. всеки месец и с не повече от събраните приходи. Във всеки един момент можем да подпишем анекс към рамковия договор, стига да няма финансови параметри. Промяна в цените за дейности може да се случи чрез промяна в удължителния закон за бюджета, но промяната трябва да бъде направена от парламента“, каза Стефановски.