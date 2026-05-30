Бюджетният дефицит на България към края на април е 1,4%

Бюджетният дефицит на България към края на април е равен на 1,4% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, което отговаря на прогнозите на Министерството на финансите. Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) е отрицателно в размер на 1,761 млрд. евро, сочат данните на министерството.

За сравнение, към април 2025 г. бе отчетен дефицит в размер на 1 млрд. евро (0,8% от БВП).

Приходите, помощите и даренията по КФП към април 2026 г. са в размер на 14,071 млрд. евро. Постъпленията нарастват с 12,4% спрямо същия период на 2025 г., като данъчно-осигурителните приходи нарастват номинално с 14,5%, неданъчните приходи са по-малко с 306 млн. евро, а постъпленията в частта на помощите и даренията са повече с близо 414 млн. евро.

Данъчните постъпления (включително приходите от осигурителни вноски) са в размер на почти 11,466 млрд. евро и формират 81,5% от общите постъпления за периода.

Неданъчните приходи са в размер на малко над 1,7 млрд. евро и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения (основно постъпления по програмите и фондовете на ЕС) са в размер на 903,8 млн. евро.

Разходите по КФП (включително вноската на България в бюджета на ЕС) към април нарастват със 17,3% на годишна база и възлизат на 15,832 млрд. евро. Ръст на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други. Като една от причините за наблюдавания ръст на разходите се посочва базовият ефект в разходите за пенсии след тяхната индексация от 1 юли 2025 г. с 8,6 на сто.

Върху разходите за персонал влияние оказва и увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и допълнителното увеличение на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г.

Капиталовите разходи също отчитат значителен ръст, което се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Нелихвените разходи са в размер на 15,241 млрд. евро, което представлява ръст от 17,8% спрямо отчетените година по-рано. Текущите нелихвени разходи са в размер на 13,746 млрд. евро. Капиталовите разходи възлизат на близо 1,482 млрд. евро.

Размерът на фискалния резерв към 30 април е приблизително 6,804 млрд. евро.