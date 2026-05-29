SpaceX снижи целите си за оценка до 1,8 трилиона долара при IPO

SpaceX се стреми към оценка от 1,8 трилиона долара при планираното първично публично предлагане (IPO|, пише Bloomberg, позовавайки се на свои източници, запознати с плановете на Илон Мъск. През април агенцията съобщи, че компанията цели оценка от 2 трилиона долара. След разговори с консултанти и инвеститори обаче плановете са променени.

Bloomberg отбелязва, че обикновено целите се променят преди самото IPO след обратна връзка от заинтересованите страни.

Илон Мъск се стреми да набере към 75 млрд. долара при излизането на SpaceX на борсата, което ще бъде най-мащабното IPO в историята, казват още източниците на Bloomberg. Разговорите обаче още продължават и целите могат да претърпят още промени.

Говорител на компанията отказа коментар.

Очакванията са, че SpaceX ще започне представяне на проспеките си на 4 юни, а цената - на 11 юни. Тези планове могат да бъдат забавени с няколко дни.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase са сачмо част от общо 18-те банки, които организират първичното публично предлагане на технологичния гигант.