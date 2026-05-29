Печалбата на банките у нас расте с 600 хил. евро до 677 млн. евро в края на април

Печалбата на банките в България в края на април е нараснала до 677 млн. евро – с 0,6 млн. евро (0,1%) повече от реализираната за първите четири месеца на 2025 г., показват данни на Българската народна банка (БНБ).

Начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на миналия месец са 180 млн. евро, с 83 млн. евро (86,9%) повече от отчетените преди година.

В края на април активите на банковата система са 117,3 млрд. евро, с 2,2 млрд. евро (1,9%) по-малко спрямо месец по-рано, показват днните на централната банка.

Позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане е 14,2 млрд. евро, като на месечна база намалява с 2 млрд. евро (12,5%), главно при парични салда в централни банки. В края на април делът ѝ в балансовите активи е 12,1% (13,6% в края на март).

Дълговите ценни книжа в края на миналия месец възлизат на 21,8 млрд. евро (21,7 млрд. евро в края на март) и заемат 18,6% от активите (18,2% към 31 март 2026 г.). Намаление през месеца е отчетено при кредитите и авансите – с 496 млн. евро (0,6%), а делът им в общите активи се повишава до 65,6% (от 64,8% в края на март).

Отношението на ликвидно покритие към 30 април е 244,7% (278,6% към 31 март). По данни на БНБ ликвидният буфер е в размер на 34,1 млрд. евро, а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 13,9 млрд. евро (при съответно 35,9 млрд. евро и 12,9 млрд. евро в края на март). Общите брутни кредити и аванси в края на април са 78,8 млрд. евро и на месечна база намаляват с 480 млн. евро (0,6%).

При вземанията от кредитни институции през периода е отбелязан спад с 1,5 млрд. евро (12,9%) до 10,2 млрд. евро. Брутният кредитен портфейл спрямо 31 март нараства с 1 млрд. евро (1,5%) до 68,7 млрд. евро.

Заемите за домакинства се увеличават с 530 млн. евро, с 1,7% (в това число с 363 млн. евро при обезпечените с жилищен имот), кредитите за фирмите – с 283 млн. евро (0,9%), а тези за други финансови предприятия – със 124 млн. евро (2,4%). Кредитите за сектор Държавно управление през април нарастват с 81 млн. евро (7,8%).

В края на миналия месец общите депозити в банковата система са 98 млрд. евро, с 1,8 млрд. евро (1,8%) по-малко спрямо края на март, като намаляват главно депозитите на кредитни институции (с 2 млрд. евро, 20%).

През миналия месец се понижава и размерът на спестяванията на фирмите (с 464 млн. евро, 1,7%). Нарастване обаче е отчетено при депозитите на домакинства (с 385 млн. евро, 0,7%), на други финансови предприятия (със 130 млн. евро, 6,1%), както и на сектор Държавно управление (със 102 млн. евро, 4,3%).

През април в пасива на банковата система намаляват също и другите финансови пасиви (с 0,7 млрд. евро ). Балансовият собствен капитал на банковата система в края на април е 15,3 млрд. евро и на месечна база нараства със 186 млн. евро (1,2%) с основния принос на отчетената през месеца печалба.

В централната банка изчисляват, че в края на март регулаторният капитал на банковата система е 14,3 млрд. евро, а общият размер на рисковите експозиции възлиза на 54,1 млрд. евро.

Съотношението на общата капиталова адекватност на банковата система към 31 март 2026 г. е 26,35%, на капитала от първи ред – 24.97%, а на базовия собствен капитал от първи ред – 24,72%.

Отношението на ливъридж (при използване на напълно въведено определение за капитала от първи ред), отчетено към 31 март, е 11,12% при регулаторно изискване за минимум 3%, отбелязват експертит на банковия регулатор.

От централната банка посочват, че отношението на нетно стабилно финансиране (ОНСФ) към 31 март 2026 г. възлиза на 157,2% при минимално регулаторно изискване за 100%. Наличното стабилно финансиране (числителят на ОНСФ) в края на март 2026 г. е 93,5 млрд. евро, а изискваното стабилно финансиране (знаменателят на ОНСФ) – 59,5 млрд. евро.