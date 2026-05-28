Anthropic изпревари OpenAI като най-високо оценения стартъп за изкуствен интелект

Anthropic вече е най-високо оценената компания за изкуствен интелект (AI) в Силициевата долина.

В четвъртък американската компания обяви финансиране от серия H на стойност 65 млрд. долара, който ѝ дава оценка от 965 млрд. долара, съобщи CNBC. Така с новото финансиране стойността на компанията надхвърля тази на конкурентната лаборатория за изкуствен интелект OpenAI.

Последният кръг за набиране на финансиране на Anthropic е воден от Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks и Sequoia Capital и почти утроява оценката на компанията от февруари, когато тя беше на стойност 380 млрд. долара.

OpenAI беше оценена на 852 млрд. долара в края на март, след като приключи рекорден кръг на финансиране на стойност 122 млрд. долара.

Приходите на Anthropic нараснаха бързо благодарение на нейния популярен асистент за програмиране с изкуствен интелект, Claude Code. В четвъртък Anthropic обяви също така годишен темп на приходите от 47 млрд. долара. Това представлява ръст спрямо 30 млрд. долара по-рано тази година и приходите от 10 млрд. долара през миналата година.

Компанията пусна най-новия си модел, Claude Opus 4.8, по-рано днес.

Anthropic също така впечатли Уолстрийт с представянето на Claude Mythos Preview, модел с разширени възможности за киберсигурност, който е достъпен само за избрана група компании.

„Claude става все по-незаменим за нашата разрастваща се глобална общност от клиенти и ние работим неуморно, за да направим инструменти като Claude Code и Cowork по-полезни, по-мощни и по-адаптивни към техните нужди“, заяви финансовият директор на Anthropic Кришна Рао в прессъобщението от четвъртък. „Това финансиране ще ни помогне да отговорим на безпрецедентния интерес, който наблюдаваме, да останем в авангарда на научните изследвания и да внедрим Claude в още повече области“.

Последният кръг на финансиране на Anthropic идва в момент, когато водещите разработчици на чатботове с изкуствен интелект се готвят да излязат на борсата.

SpaceX на милиардера Илон Мъск, компанията майка на неговия стартъп за изкуствен интелект SpaceXAI, подаде проспекта си в американската Комисия за ценни книжа и борсови операции миналата седмица в рамките на подготовката си за първично публично предлагане.

OpenAI се готви да подаде своя поверителен проспект за IPO в следващите дни или седмици, пише още CNBC. Стартъпът, ръководен от Сам Алтман, планира да излезе на борсата още през септември, твърди анонимен източник, запознат с въпроса.

За да не остане твърде назад, Anthropic също се подготвя за IPO зад кулисите, въпреки че графикът за това остава неясен.