Украйна обяви "логистичен локдаун" в окупираните територии, Русия се нуждае от още войници

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров съобщи, че Украйна щe засили ударите си на средна дистанция в тила на руската армия в окупираните територии в изпълнение на операцията "Логистичен локдаун". Стойността ú е 5 млрд. гривни, почти 113 млн. долара, като средствата ще бъдат разпределяни спрямо резултатите между украинските военни части. Ще бъдат обявени и търгове за покупката на дронове, които украински военни заявяват, че са разработени специално за тези мисии.

За успешната тактика на украинците с ударите с дронове се говори от началото на май. Руски кореспонденти и украински военни отбелязват увеличени случаи на изгорени бензиновози и камиони, доставящи боеприпаси и други товари за армията, по трасето, свързващо Ростов на Дон и Крим. Това е "Новоросия" - сухопътния коридор до окупирания през 2014 година полуостров, смятан от мнозина за една от основните стратегически цели на войната в Украйна.

За ударите се използват специално разработени украински дронове, както и американските Hornet. Производители на дронове обръщат внимание, че при тези атаки все по-често се използват рояци от дронове с изкуствен интелект и ефективността им е много висока. Спират се доставките за военните и ротациите.

Руският сенатор, избран от окупираната Запорожка област, Дмитрий Рогозин обаче заяви, че Русия има "всеобхватен и технологично напреднал план" за противодействие на тези атаки и в него участват всички региони, както и създаденият от него Център за специално предназначение "Барс - Сармат" (оператори на дронове).

Руските дронове също "ловуват" близо до фронта

Руските fpv-дронове също "ловуват" в близките до фронтовата линия територии. Руски военни кореспонденти отбелязват, че количествено има паритет на дроновете на двете воюващи страни, но украинските технологии в момента превъзхождат руските. За да се защити от атаките, Украйна изгради защитни мрежи и според Михайло Федоров по този начин са обезопасени към 1200 км пътища в близост до фронтовата линия.

Логистиката - доставките на боеприпаси, оборудване и евакуация на ранените, са сред основните цели на врага, допълни още украинският министър на отбраната в социалните мрежи.

Изграждането на мрежи е вариант и за Русия, но това ще отнеме време. Forbes съобщава, че руските военни започват да избягват магистралите, но патрулиращите дронове ги засичат и по черни пътища, а обхватът на средните удари се разширява все повече и вече достига 150 км.

Руската армия има нужда от още войници на фронта

Украйна има разузнавателна информация за готвена мобилизация в Русия, но не е ясно дали не става въпрос за допълнителни мерки за насърчаване на подписването на договори за армията, пише Институтът за изучаване на войната (ISW). Военните анализатори припомнят подписания преди няколко дни указ за опрощаване на дългове до 10 млн. рубли (малко над 140 хил. долара) за записалите се в армията и техните съпрузи.

Но оценката на ISW е, че тези усилия няма да имат особен успех както биха имали в края на 2025 година, защото в Русия вече има усещане, че "войната не върви добре" на фона на липсата на видими успехи и големите загуби.

Институтът коментира още, че заради операциите на Украйна по отношение на ударите със среден обсег на действие и успешното използване на fpv-дронове на бойното поле мобилизация на ресурси може и да не подобри съществено положението на руснаците. Реално Русия трябва да намери начин да противодейства на операциите с дронове, за да обърне сегашната тенденция.

Според публикация в The Wall Street Journal руският президент може да разшири войната извън Украйна и така да мотивира обща мобилизация. Изданието цитира и европейски разузнавателни служби, според които Русия губи повече военнослужещи, отколкото може да набере.

В последните две години ситуацията със сигурността на Европа се влошава и много военни анализатори очакват атаки с дронове в следващите месеци, допълва още WSJ.

Балистичните ракети са последният коз на Русия

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи в своето вечерно обръщение за 1554-ия ден от пълномащабната война, че е изпратил писмо с молба за подкрепа до Конгреса и президента на САЩ за защитата от балистичните ракети на Русия. "Колкото по-дълго Русия продължава да разчита на тези ракети, толкова по-малко ще се интересува от дипломацията", коментира той.

Axios публикува писмото, в което украинският президент посочва, че балистичните ракети са "последният коз" на Москва и предлага да купи системи Patriot и ракети за тях, или да получи лиценз и изцяло под контрола на САЩ да ги произвежда в Европа, а също така и да ги замени срещу свои военни технологии.

"Русия заплашва да направи атаките срещу Киев систематични и доставките по програмата PURL вече изостават от руските обстрели", посочва още той.

В своето писмо Зеленски посочва, че Украйна също има право да бъде наречена съюзник на САЩ, които в момента отбелязват, че заради световния недостиг а зенитни ракети се фокусират върху собствената защита и подкрепа за съюзниците си. Украйна предаде своя опит за защита от дронове на страните от Близкия изток, при което бяха защитени и американските активи там, допълва още Володимир Зеленски.

Сводката на ВВС на Украйна показва, че Русия е изстреляла ракета "Кинжал" и 147 дрона в нощта срещу 28 май. Свалени са 138 дрона и има данни за преки попадения на ракетата и девет дрона в 7 локации. Според руски военни наблюдатели свръхзвуковата ракета "Кинжал" е изпратена към Старокостянтинив, където има военна база и руснаците предполагат, че там са западните изтребители F-16. За пореден път Русия изпраща ракети "Кинжал" към тази локация.

Русия продължава да атакува Костянтинивка с авиобомби

Русия продължава атаките към Костянтинивка с авиационни бомби и артилерийски обстрели, както и с малки щурмови групи, които опитват да пробият защитата на града, съобщават руските военни кореспонденти. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщават за 15 атаки в това направление през миналото денонощие. Интензивни са боевете и за Хуляйполе (35), както и в приграничните зони на Харковска област (11).

Сводката на Генералия щаб на ВСУ за 27 май показва запазване на активността около Лиман (11 атаки), както и увеличаване на натиска към Словянск и Купянск.

Най-горещата точка за пореден ден остава Покровското направление, където са регистрирани 66 атаки, като се виждат и военни действия около самия град, който според данни на руските военни анализатори е напълно окупиран. Украинските военни обаче отбелязват, че все още поддържат позиции в околностите на Покровск.

За 16-ти пореден ден бойните действия надхвърлят 200, като на 27 май дори вече са над 300 и май ще бъде месецът с едни от най-интензивните боеве в последно време. ВСУ съобщава за 317 атаки през миналото денонощие спрямо 296 ден по-рано. Рекорд на битките беше записан в края на януари - 338.

Русия е извършила още и 68 въздушни удара с 202 авиационни бомби, както и 2700 артилерийски обстрела по позиции на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 8300 fpv-дрона.