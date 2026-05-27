САЩ ще дават плутоний от ядрени оръжия за гориво на нови АЕЦ

САЩ планират да предоставят плутоний от атомни оръжия от Студената война на цивилни разработчици като част от усилията на Вашингтон да ускори пускането в експлоатация на нови реактори.

Министерството на енергетиката на САЩ води с Oklo и четири други компании напреднали преговори за участие в т. нар. Програма за утилизация на излишния плутоний, съобщи базираната в Калифорния компания, цитирана от Bloomberg.

Частните Exodys Energy, Shine Technologies, Standard Nuclear и Flibe Energy са останалите фирми избрани за преговори, посочиха от министерството.

В рамките на програмата САЩ ще предоставят почти 20 тона плутоний за оръжия, който може да бъде превърнат в гориво за реактори. Oklo е една от дузина компании, които проектират нови атомни електроцентрали, като вече предупреди за възможен недостиг във веригата на доставките на уран, което потенциално да застраши използването на реакторите. Според критици обаче използването на оръжеен плутоний може да доведе до притеснения за сигурността, припомняйки за предишни опити на правителството в тази посока, които са се оказали скъпоструващ провал.

„Тази програма създава начин за използване на излишен материал като преходно гориво за модерни реактори, за да бъдат пуснати повече реактори по-скоро“, коментира главният изпълнителен директор на Oklo Джейкъб ДеВите. „Суровина, която е била отделена за изхвърляне, вместо това може да бъде превърната в гориво за производството на електричество чрез делене“, допълни той.

Oklo ще си партнира с европейския ядрен доставчик Newcleo за използването на материала. Акциите на Oklo поскъпнаха с 4,3% по време на търговията във вторник.

По-рано миналата година от американското енергийно ведомство обявиха, че ще приемат заявления, след като предишни опити да се обърне военният плутоний в такъв за цивилни нужди завършиха без успех и струваха на данъкоплатците милиарди долари.

„Програмата за утилизация на излишния плутоний се очаква да помогне на компаниите да оключат следващото ниво на частно финансиране, за да разширят местните доставки на ядрено гориво, да стимулират иновациите в американските технологии за рециклиране и да отключат финансиране от частния сектор за подхранване на ядрения ренесанс на страната“, посочват още от министерството.

Ядрената енергия привлече известна публична подкрепа в ерата на изкуствения интелект, тъй като може да произвежда енергия без остатъчен въглерод денонощно на фона на растящото търсене. Енергията от ядрено делене е привлекателна както за компаниите, така и за правителствата, опитващи се да спечелят АІ надпреварата. Но технологията все още не се е доказала търговски и се очаква да минат още няколко години, преди да заработят нови реактори.

Програмата за употреба на плутоний има критици след предишните неуспешни опити да се преобърне военния материал в гориво. Първата администрация на Доналд Тръмп през 2018 г. прекрати опитите на администрацията, след като стана ясно, че очакваните разходи за обекта за производство на т. нар. МОКС гориво се набъбнали до почти 48 млрд. долара, а завършването на проекта се очаква през 40-те години на 21 в.

Завръщането към идеята повдигна притеснения за сигурността според Едуин Лиман, директор на звеното за ядрена сигурност към Съюза на загрижените учени (Union of Concerned Scientists).

„Знаейки колко сложно и скъпо е да се обърне материала в гориво за реактори, просто няма смисъл за която и да е било частна структура да може да поеме това и да изпълни толкова опасен проект“, коментира той. „Най-безопасният и сигурен начин за справянето с този излишен плутоний – изключително опасен отпаден продукт – е да се зарови дълбоко под земята“, коментира още.