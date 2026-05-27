SOFIX отчете 0,49% спад до 1245 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете спад от 0,46% до 1245,41 пункта в сесията в сряда.

Най-губещите акции от индекса са "Софарма" АД, които поевтиняха с 2,91% до 1,835 евро, "Еврохолд България" АД със спад от 2,73% до 1,07 евро и "Адванс Терафонд" АДСИЦ с понижение от 2,17% до 1,35 евро.

С най-силни повишения сред 15-те компонента от SOFIX са акциите на "Българска фондова борса" АД, които поскъпнаха с 3,25% до 8,26 евро, "Сирма груп холдинг" АД с ръст от 1,04% до 0,78 евро и "Смарт Органик" АД с ръст от 0,66% до 15,3 евро.

Борсовият оборот възлезе на 2,4 млн. евро, като се формира главно от сделки с облигации.

С най-голям оборот сред акциите са "КМ Грийн Енерджи Фонд" АД със 121 хил. евро, "Република холдинг" АД със 101 хил. евро, "Софарма" АД с 90 хил. евро, "Шелли груп" ЕД с 68 хил. евро и "Доверие обединен холдинг" АД с 66 хил. евро.

Най-много сделки се сключиха с акциите на "Софарма" АД - 57, "Доверие обединен холдинг" АД - 55, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ - 26, "Шелли груп" ЕД - 18, "Илевън Кепитъл" АД - 15.

