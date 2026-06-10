КФН: Гаранционният фонд не покрива доброволните застраховки към „ДаллБогг: Живот и Здраве“

Гаранционният фонд няма да покрие плащанията по доброволните застраховки като „Каско“, които потребителите са сключили със застрахователното дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве“. Това заяви пред bTV председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Васил Големански.

Тези полици ще се обслужват, докато дружеството разполага със средства, уточни той.

Ден по-рано регулаторът отне лиценза на дружеството след установен капиталов недостиг в размер на около 280 млн. евро и надзорни проблеми. Разследването разкри, че застрахователят е използвал модел, който е характерен за „пирамидална структура“, тъй като с постъпленията от нови застраховки са плащани обезщетения по стари договори.

Големански заяви, че при влизането си в дружеството КФН е установила, че всички служители са били освободени. Регулаторът има правомощия да назначи нов персонал и да организира обработването на щети и претенции по съществуващи полици.

По думите на председателя на КФН отнемането на лиценза на „ДаллБогг: Живот и Здраве“ означава, че дружеството вече няма право да продава нови застраховки на територията на Европейския съюз (ЕС). Въпреки това застрахователят остава длъжен да обработва всички налични полици.

Големански подчерта, че Гаранционният фонд ще поеме плащанията по „Гражданска отговорност“, когато ресурсите на застрахователя се изчерпат.

По време на разговора председателят на КФН коментира и темата за поскъпването на застраховките „Гражданска отговорност“ за мотоциклети.

По думите му причината много компании да премахнат разсроченото плащане е практиката голяма част от мотористите да използват застраховката само през активния сезон, без да плащат всички вноски.

От КФН подготвят предложения за улесняване на сезонните застраховки, така че собствениците на мотори да не бъдат принудени да преминават през сложни процедури по регистрация и дерегистрация на превозните средства.