Наводнението от технологичен дълг оказва все по-голямо влияние върху пазарите

Апетитът на големите технологични компании за инвестиции в изкуствен интелект отприщва безмилостна вълна от продажби на облигации. Това оказва по-голямо влияние върху пазара на корпоративни облигации в САЩ, отколкото може би се вижда, пише Bloomberg.

Дългът на най-големите технологични компании сега има по-голямо влияние върху пазарната възвръщаемост, отколкото облигациите на най-големите банки на Уолстрийт, по един ключов показател, посочва агенцията.

Предстоят още заеми, свързани с изкуствения интелект, според Bloomberg. Alphabet Inc. повиши прогнозата си за капиталовите разходи за текущата 2026 г., което засилва пазарните опасения заради увеличаващите се продажби на дълг. Проект за център за данни, свързан с Meta Platforms Inc., трябва да продаде облигации следващата седмица.

Промяната във влиянието на пазара може да се види в показател, известен като времеви спред на дюрацията (DTS) – мярка за риск в портфолио, която разглежда както кредитния риск, така и експозицията към лихвените проценти. Шестте най-големи технологични компании представляват 8,6% от DTS за американския пазар на висококачествени корпоративни облигации, според анализ на стратези от Barclays, включително Доминик Тублан и Андрю Кечес, базиран на данни към 23 юли.

Това е повече от 7,3% DTS за шестте най-големи банки в индекса на корпоративните облигации на Bloomberg US, които исторически са имали много по-голямо влияние на пазара.

Инвеститорите отдавна се утешават с факта, че най-големите технологични компании представляват сравнително малка част от непогасения дълг на пазара. Дългът на хипермащабируеми компании, включително Alphabet, Amazon.com Inc., Oracle Corp., SpaceX и Meta, съставлява около 4% от главницата на пазара, включително частно пласирани облигации по Правило 144A. Най-големите банки са с около 9%.

Хипермащабируемите компании в известен смисъл обаче са по-рискови от най-големите банки, защото са склонни да вземат заеми за по-дълги периоди от време. С прекомерните си залози върху изкуствения интелект някои може да спечелят, а други – да изгубят, или пък цялата индустрия може да направи погрешна преценка.

Дори и никой от тях да не изпълни задълженията си, да се заложи на компания, чиито облигации отслабват, може да доведе до удар за портфолиото.

„Най-големият риск не е кредитното качество, а концентрацията“, казва Джон Фекъти, ръководител на отдела за търгуеми кредити в Crescent Capital. „Ако инвеститорите започнат да поставят под въпрос възвръщаемостта на разходите за инфраструктура за изкуствен интелект, произтичащата от това преоценка може да се разпространи върху целия пазар на облигации“, добавя той.

Графика: Bloomberg

Поставянето под въпрос е налице. Акциите на Alphabet паднаха, след като компанията прогнозира капиталови разходи до 205 млрд. долара тази година. Корпоративните облигации и суаповете за кредитно неизпълнение на технологични компании се разшириха заради скептицизма относно това дали огромните разходи за изкуствен интелект, подхранвани от дълг, ще оправдаят възвръщаемостта.

Meta, Microsoft Corp. и Amazon ще представят своите собствени пътища за разходи за изкуствен интелект в отчетите си, които ще бъдат оповестени през следващата седмица. Инвеститорите в инструменти с фиксиран доход се подготвят за още по-голяма вълна от дълг.

Към потопа от облигации за изкуствен интелект на пазара се добавят и облигации на стойност около 12,3 млрд. долара, които BlackRock Inc. продава, за да помогне за финансирането на кампус на център за данни на Meta в Ел Пасо, Тексас. Дългът, свързан с дела на BlackRock в Project Sopaipilla Holdings, досега показва слабо търсене.

Кредитните пазари показват и други признаци на умора. Спредовете на технологичните облигации с инвестиционен клас се разширяват, като достигат около 89 базисни пункта към 23 юли, в сравнение с около 76 базисни пункта в началото на годината. Обемът на кредитните деривати върху компаниите с хипермащабност се увеличава, тъй като инвеститорите и дилърите се стремят да намалят риска.

Когато Amazon продаде облигации на стойност 25 млрд. долара по-рано този месец, това получи по-хладен прием от инвеститорите. Когато SpaceX, конгломератът за ракети, сателити и изкуствен интелект на Илон Мъск, емитира облигации през юни, те отслабнаха толкова бързо на вторичния пазар, че търговците коментираха, че не могат да си спомнят за такава рязка промяна.

Barclays прогнозира, че компаниите ще емитират около 285 млрд. долара инвестиционен дълг в световен мащаб тази година. Някои инвеститори приветстват вълната, водена от технологиите, защото по-високо оценените големи компании повишават общото кредитно качество на пазара.

Тъй като технологичните фирми продават дългосрочни облигации, за да заключат капитал, докато търсенето от инвеститорите остава сравнително силно, те контролират по-голям дял от спреда на времевата продължителност и по този начин оказват по-голямо влияние върху индексния риск, отколкото предполага техният дългов отпечатък.

Най-големите банки, от друга страна, са склонни да продават дълг, който падежира в рамките на около 10 години.

Технологичните гиганти са емитирали повече дългосрочни облигации в сравнение с други висококачествени компании. През последните 12 месеца около 43% от предлагането на дълг от тези компании се състои от облигации с падеж над 10 години, според анализатори на Bank of America.

За сравнение, по-дългите облигации съставляват 24% дял от сделките за сливания и придобивания и 23% от всички други нефинансови емисии.

Част от дългосрочния дълг вече се търгува със спредове, близки до тези на нежеланите облигации с рейтинг BB, въпреки факта, че повечето компании имат едни от най-високите рейтинги в инвестиционната категория.

Графика: Bloomberg

Разширяването на спредовете и охлаждането на апетита на инвеститорите са „рационални отговори“ на безпрецедентната вълна от предлагане, коментира Шон Колфийлд, анализатор в Lazard Asset Management.

Според Barclays дългът на големите технологични компании отразява концентрацията на акции на компаниите от т.нар. група Великолепната седморка. Въпреки че това се дължи на покачващите се оценки на акциите, днешната концентрация на облигации произтича от силното заемане за финансиране на инфраструктура за изкуствен интелект, посочват от банката.

Стратезите на Barclays отбелязват, че тъй като пазарът разпределя повече капитал за технологии, капацитетът за други емитенти ще се свие.

Различни макрофактори, като геополитиката в Близкия изток, вече оказват натиск върху рисковите пазари и принуждават инвеститорите едновременно да „включат чувствителността около случващото се с инвестициите в изкуствен интелект“, казва Стивън Хукър, портфолио мениджър в Newfleet Asset Management.

Това изисква справяне с „мащаба на капиталовите планове на големите технологични компании и опасенията относно това кога и дали те ще донесат възвръщаемост на инвестициите“, добавя той.

Според Bloomberg през следващата седмица се очакват продажби на висококачествени американски облигации на стойност около 40 млрд. долара.

В Европа 50% от анкетираните професионалисти очакват продажби между 2 млрд. и 5 ​​млрд. евро следващата седмица, а 40% очакват 5 млрд. евро или повече.

Goldman Sachs и JPMorgan пуснаха продукти тази седмица, които позволяват на инвеститорите бързо да намалят или да увеличат експозицията си към дълга на технологичната индустрия.