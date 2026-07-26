Акция на седмицата: "М+С Хидравлик" АД

„М+С Хидравлик“ АД е акция на седмицата на Investor.bg.

"М+С Хидравлик" АД отчете 38% ръст на нетната печалба до близо 44,2 млн. евро към края на второто тримесечие на 2026 г., показва финансовият отчет на дружеството, публикуван чрез "Българска фондова борса" АД.

Нетните приходи от продажби се увеличават с 20% на годишна база до 44,1 млн. евро за януари-юни 2026 г. Основните продажби, или 41,85 млн. евро, са за износ.

Акцията поскъпва с над 11% в последната година, а пазарната капитализация на дружеството достига близо 217 млн. евро, според данните на БФБ.

Компанията обявява в отчета за изминалото тримесечие, че ръководството ѝ е решило да преустанови стопанската дейност на дъщерното дружество LIFAM HIDRAVLIKA d.o.o. Стара Пазова в Сърбия считано от 1 август 2026 г. След приключване на изискуемите действия съгласно сръбското законодателство ще се премине към ликвидация на дружеството.

"М+С Хидравлик" продължава и със строителството на новия завод за производство на хидравлични мотори в Казанлък. Инвестиционният проект се изпълнява върху терен с площ 34 413 кв.м., собственост на дружеството. С изграждането на този нов завод ще се разшири производствения капацитет на М+С Хидравлик АД с над 30%.

Компанията ще внедри и нови машини, като модернизацията се финансира с евросредства от Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Общата стойност на договора е 18 596 409,16 евро, от които 10 189 370,14 евро са безвъзмездно финансиране. Размерът на заявеното съфинансиране от „М+С Хидравлик“ АД е 8 407 039,02 евро. На 22 юни дружеството е получило авансово плащане в размер на 4 000 000 евро.

Основните акционери в "М+С Хидравлик" към 30 юни 2026 г. са "Стара планина холд" АД с дял от 30,61%, "Индустриален капитал холдинг" АД с 22,16% и "М+С 97" АД с 24,29%.

Общото събрание на акционерите гласува изплащането на 5 914 980 евро като дивидент, или по 0,15 евро бруто на акция.

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