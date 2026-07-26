Ще бъде ли апетитът на Китай за петрол достатъчен, за да поддържа цените?

Рязкото намаляване на вноса на суров петрол от Китай ограничава повишаването на световните цени на петрола. Свиващите се запаси в други страни обаче биха могли да доведат до покачване на цената на нефта до 120 долара за барел или повече, ако Ормузкият проток остане затворен.

Това се посочва в анализ на Capital Economics, цитиран от Investing.com.

Китайският внос на суров петрол спада с над 40% на годишна база през юни до 7,2 млн. барела на ден. Това е с над 4 млн. барела на ден под нивата отпреди войната, или приблизително 30% от суровия петрол, преминавал през Ормузкия проток преди конфликта с Иран.

Спадът е много по-голям от този, регистриран по време на пандемията. Анализаторите казват, че той отразява предимно преминаване от складиране към намаляване на запасите, а не внезапен срив в основното търсене на петрол.

Китай е натрупвал приблизително от 700 хил. до 1,1 млн. барела излишен суров петрол на ден през 2025 г. Запасите в пристанищата оттогава намаляват рязко, тъй като рафинериите и политиците използват тези резерви, за да ограничат покупките при шока в предлагането.

Намаляващото търсене от страна на крайните потребители играе по-малка роля. Според оценки на Администрацията за енергийна информация на САЩ, потреблението на петрол в Китай се свива с около 5% спрямо предходната година през юни.

Бързото приемане на електрическите превозни средства оказва дългосрочен натиск върху потреблението на горива. Анализаторите казват обаче, че това не може да обясни толкова голяма промяна в рамките на няколко месеца.

По-ниската нефтохимическа активност, заместването на въглищата и временната забрана за износ на рафинирани горива също имат ограничен ефект.

Към края на 2025 г. Китай е притежавал приблизително 1,4 млрд. барела търговски и стратегически резерви от суров петрол. Това представлява около 120 дни покритие на вноса отпреди войната и е със 70% над сравнимите резерви в САЩ.

Тези запаси биха могли да позволят на страната да поддържа вноса близо до сегашните нива още няколко месеца, вероятно до 2027 г.

По-ниските запаси обаче биха направили страната по-малко защитена от ново прекъсване на доставките.

Малко вероятно е китайските покупки да се възстановят до нивата отпреди войната, преди цената на петрола да се върне към 60 долара за барел и складирането да стане отново привлекателно.

Намалените покупки от страна на Китай няма да защитават по-широкия пазар за неопределено време. Търговските запаси в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) продължават да намаляват от началото на конфликта с Иран, което показва по-тежки условия за доставки, ако Ормузкият проток остане блокиран за продължителен период.