AI е двигателят, който предпазва китайската икономика от твърдо кацане

Глобалният стремеж за изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект (АІ) превърна технологията в ключов двигател за растежа на китайската икономика по време на един от най-слабите ѝ периоди от години.

Електрониката и информационните технологии допринасят за над половината от растежа на икономиката през периода април-юни на тримесечна база, според Capital Economics, пише Bloomberg.

По-ранни оценки на China International Capital Corp. показват, че само износът, свързан с изкуствен интелект, е представлявал 1,1 процентни пункта от растежа на номиналния брутен вътрешен продукт (БВП) през първите четири месеца, което е почти три пъти повече от дела им за цялата 2025 г.

„Появата на изкуствения интелект като нов двигател на китайския растеж може да се окаже ключов източник на икономическа устойчивост през останалата част от годината и през 2027 г.“, коментира Джулиан Еванс-Причард от Capital Economics.

В същото време растежът, задвижван от изкуствен интелект, „сам по себе си не е панацея за по-широките икономически предизвикателства пред Китай“ и може да направи страната уязвима, ако бумът на инвестициите в сектора спре, добавя той в доклад.

Технологията рязко премина от почти незначителна към икономическо господство, тъй като стотици милиарди долари се вливат в изграждането на центрове за данни. Това води до повишаване на цените и търсенето на хардуер, произведен от световния производствен гигант.

Приблизително една четвърт от разходите за изкуствен интелект в САЩ изтичат в чужбина, според Bloomberg Economics, а това насърчава търговията в Азия.

Новите модели, пуснати от китайски стартиращи компании, разтърсват пазарите. Затова и изкуственият интелект бързо излезе на преден план в политическия дневен ред. Президентът на Китай Си Дзинпин се стреми да оформи глобалните правила на технологията и да утвърди влияние чрез нова група от близо 30 държави.

Отпечатъкът на изкуствения интелект върху растежа е особено голям за Китай, тъй като икономиката му се срива.

Когато страната отчете по-слаб от очаквания растеж през второто тримесечие, индустриите, свързани с изкуствения интелект, се оказаха в контраст със сектори като строителството, което тежи на икономиката след срива на цените на жилищата.

Електрониката и информационните технологии допринасят с 1,4 процентни пункта за разширяването на БВП през последното тримесечие, съобщава Capital Economics. Това представлява приблизително една трета от общия ръст от 4,3% на годишна база.

Bloomberg Economics изчислява, че високотехнологичните и зелените индустрии биха могли да представляват около една пета от БВП на Китай през тази година. Така те ще надминат секторите, свързани с недвижимите имоти, за първи път.

„Печалбите от изкуствения интелект и технологичния прогрес ще помогнат за смекчаване - макар и вероятно не достатъчно за обрат, на дългосрочния низходящ тренд на растежа на Китай, тъй като насрещните ветрове от свиващата се работна сила, вкоренената инволюция и деглобализацията продължават“, коментира Ерик Джу от Bloomberg Economics.

Бумът в Китай се развива по различен начин от САЩ, където нарастващите разходи за центрове за данни представляват над една четвърт от растежа на БВП миналата година, а вероятно дори повече.

Докато в САЩ въздействието се филтрира през вътрешната икономика най-вече чрез директните капиталови разходи, свързани с изкуствения интелект, Китай преживява огромен тласък на мащабната си индустриална база.

Индустриите, свързани с изкуствения интелект, сега представляват около 17% от БВП, казва Лиу Цяо, професор по финанси в Пекинския университет, който съветва правителството.

Анализатори на Goldman Sachs Group Inc. идентифицират над 3000 китайски компании, вградени в дълга верига за създаване на стойност в областта на изкуствения интелект. Списъкът включва тези, които се занимават с производство на електроенергия и оборудване, производство на полупроводници и друг хардуер за центрове за данни, както и софтуер за изкуствен интелек и AI базирани приложения, като например автономно шофиране.

Китайските фирми представляват 16% от приходите, свързани с изкуствен интелект, в световен мащаб, според доклад на Goldman, публикуван по-рано тази година.

Забележителното представяне на индустриите, свързани с изкуствения интелект, е и напомняне за предизвикателствата, пред които е изправена останалата част от втората по големина икономика в света.

Докато националното промишлено производство нарасна само с 5% през първата половина на годината спрямо предходната година, производството на компаниите за електроника скача с 15%.

Друг ярък пример за разминаването в растежа –капиталовите разходи на компаниите от сектора на изкуствения интелект се увеличават със 7%, въпреки че инвестициите в дълготрайни активи като цяло удължават историческото си свиване от 6% през периода.