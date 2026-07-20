Кризата в отношенията между САЩ и Иран помрачи настроенията на Wall Street

Щатските борсови индекси приключиха сесията с понижения, докато цените на петрола отново растат, тласнати от ескалацията в напрежението между САЩ и Иран, съобщава CNBC.

Бенчмаркът Dow Jones Industrial Average се понижи с 0,59% до 51 839,26 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчете спад от 0,19 на сто до 7443,28 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite записа понижение от 0,05% до 25 508,07 пункта.

САЩ продължиха да нанасят удари срещу Иран за девети пореден ден, но настроенията на инвеститорите се подобриха, след като говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи подкрепи надеждите за дипломатическо споразумение. Той посочи, че посредниците са продължили да обменят съобщения с Иран на фона на последния кръг от американски удари и заяви, че преговорите между страните могат да се проведат въз основа на националните интереси.

Часове преди края на сесията американският президент Доналд Тръмп посочи, че Иран "ще си плати" за убийството на всеки американски войник, след като през уикенда няколко американски военнослужещи загинаха при ирански удари.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 20 юли.

Акциите на Micron Technology поскъпнаха с около 2%, докато тези на Astera Labs напреднаха с 1,9 на сто. Цената на книжата на Teradyne се повиши с 3,5 на сто.

„Търговията с акции на компаниите за полупроводници и изкуствен интелект претърпява здравословен тест“, посочва Дарел Кронк, президент на Wells Fargo Investment Institute и главен инвестиционен директор на отдела за управление на богатството и инвестициите.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши съответното до 4,594 на сто и 5,115 на сто.

Доларовият индекс напредна с 0,21% до 100,97 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се повиши с около 1% до 88,96 долара за барел. С подобен темп поскъпнаха и фючърсите върху американския лек петрол WTI, които се търгуват при 82,47 долара за барел.

Цената на златото се понижи с 0,15 на сто до 4013,17 долара за тройунция.