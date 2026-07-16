Русия търси бензин от Индия, Зеленски посочи шефа на „Нафтогаз“ за бъдещ премиер

Успешната кампания на Украйна за унищожаване на нефтопреработвателните заводи означава, че Русия е принудена да търси бензин от индийски рафинерии, докато Москва се бори с най-тежката си криза с горивото в историята.

Водещи руски енергийни компании са се обърнали към индийски рафинерии с молба за повече бензин, съобщават за Ройтерс двама запознати с въпроса източници. Индия е най-големият купувач на руски суров нефт, доставян по море, но сега се твърди, че поне един товар индийски бензин е отплавал за Русия, като се очакват и още – вероятно чрез рисковани прехвърляния от кораб на кораб в открито море.

Източници на Ройтерс в три индийски държавни рафинерии казват, че руски компании са се обърнали към тях за повече бензин, но те нямат излишни количества за износ.

Индийският министър на петрола Хардип Сингх Пури заяви този месец, че индийските компании не продават гориво на руснаците, но е възможно те да купуват гориво с индийски произход от търговци. Малка е вероятността почти 40% от рафиниращите мощности на Русия да бъдат възстановени поне в следващите два месеца, и то само ако няма нови атаки, съобщи за Ройтерс един от източниците, запознат с въпроса.

Недостигът на гориво в цялата страна накара руското правителство обсъди да даде приоритет на доставките на гориво за превозни средства, обслужващи големи вериги за търговия с храни на дребно, заяви в сряда вицепремиерът Александър Новак.

Според двама източници от бранша и изчисления на Ройтерс производството на бензин в Русия е спаднало до ниво, равняващо се на едва около 65% от средното сезонно потребление, след като украинските атаки с дронове доведоха до спиране на работата на големи нефтопреработвателни заводи.

„Обсъдихме необходимостта да се даде приоритет на доставките на гориво за превозни средства, доставящи хранителни продукти за големите търговски вериги. Това е важно както за да се предотврати развалянето на храната, така и за да се избегнат допълнителни разходи, които в крайна сметка биха могли да се отразят в потребителските цени“, заяви Новак.

Обикновено властите издават карти за гориво, които шофьорите могат да използват, за да зареждат автомобилите си.

Зеленски освободи министъра на отбраната, предлага Сергей Корецки за премиер

Владимир Зеленски заяви, че Сергей Корецки, изпълнителен директор на държавната енергийна компания „Нафтогаз“, е „най-подготвен“ да стане следващият министър-председател на Украйна при преструктурирането на правителството.

В същото време украинският президент беше посрещнат с негодувание, след като уволни министъра си на отбраната Михаил Федоров в рамките на преструктуриране на правителството. Британският журналист в Guardian Люк Хардинг пише, че съюзниците и украинското гражданско общество са призовавали Федоров да запази поста си.

Шестте му месеца на поста съвпаднаха с драматично подобрение на позицията на Украйна на бойното поле. Отстраняването на Федоров възмути неговите поддръжници и се случва на фона на слухове за конфликт с най-висшия военен командир на Украйна, генерал-полковник Александър Сирски.

Младият министър отдавна настоява за използването на дронове, които през последните месеци се превърнаха в едно от най-ефективните оръжия на Украйна срещу Русия, като нанасят удари дълбоко в територията на страната и причиняват опустошения в енергийната инфраструктура, пише от своя страна Bloomberg.

Федоров вече беше спечелил признание сред украинците за работата си като вицепремиер, отговарящ за цифровата трансформация. Като министър на отбраната той инициира радикална реформа на въоръжените сили на страната в петата година от руската инвазия.

В публикация Федоров посочи решението да започне „непопулярна, но жизненоважна трансформация на армията“ сред постиженията си, които включваха също блокирането на „достъпа на руските сили до Starlink“ и инвестиции в капацитета за използване на дронове.

Наред с други промени Федоров обеща да демобилизира войниците, които са служили от началото на пълномащабната война през 2022 г., и да увеличи военните заплати, за да насърчи доброволното записване в армията в момент, когато мобилизацията остава изключително непопулярна.

Федоров обяви снощи, че армията на страната е извършила изпитание на балистична ракета, разработена от неговото ведомство, предадоха Ройтерс и БТА.

"Има символика в това, че в деня, в който правителството бе разпуснато, балистична ракета, разработена от Министерството на отбраната, бе тествана успешно", написа Федоров в приложението Телеграм.

"Преразгледахме из основи технологичните изисквания и постигнахме максимална прецизност. Намалихме разходите по конструирането с 30 процента. Украйна ще влезе в нова лига", отбеляза министърът в оставка.

Що се отнася до Корецки, Зеленски обясни избора си като свързан с енергийните нужди на Украйна, чиято електроенергийна мрежа и газоснабдяване са сериозно засегнати от руските атаки и се очаква да бъдат подложени на огромен натиск през по-студените месеци.

Корецки е проявил „ефективно лидерство“ в „изключително сложен сектор“, заяви Зеленски. „Ако навлизаме в зимата, тогава трябва да се подготвим… След всички консултации Сергий Корецки вероятно е най-подготвеният човек за поста министър-председател на Украйна.“ Очаква се парламентът да гласува по въпроса за наследяването в четвъртък.

Украйна удари електроцентрала в Севастопол, унищожи руска ракетна система "Тор"

Украинските въоръжени сили съобщиха в сряда, че са нанесли удар по електроцентрала в Севастопол, която осигурява близо 50% от производството на електроенергия в окупирания от Русия Крим. Силите за специални операции заявиха, че топлоелектрическата централа в Балаклава е била ударена във вторник вечерта.

Първоначалната информация сочи, че е нанесена щета на турбинната зала, включително на охладителната система на турбина Siemens SGT5-2000E. Ако е нанесена щета и на помпеното оборудване, ремонтните работи могат да отнемат между 2 и 5 месеца.

ТЕЦ „Балаклава“ се описва като ключов енергиен обект на полуострова. Заедно с ТЕЦ „Тавриска“ в Симферопол тя осигурява около 90% от потреблението на електроенергия в Крим, което ги превръща в гръбнака на местното електропроизводство.

Специалните сили на Националната гвардия на Украйна са унищожили и руска ракетна система „Тор“ за противовъздушна отбрана, чиято стойност се оценява на 25 млн. долара, във временно окупираната част на Луганска област, посочва „Укринформ“.

„Зенитната ракетна система „Тор“, кръстена на бога на гръмотевицата, се оказа далеч по-малко мощна, отколкото руснаците смятаха. Операторите от „Омега“ се справиха с нея“, заявиха от подразделението.

Москва обвини украинските сили в убийството на главния инженер на незаконно окупираната и спряна от Русия Запорожка атомна електроцентрала. Александър Яковлев и шофьорът му загинаха, когато „дрон, принадлежащ на украинските въоръжени сили“, удари служебен автомобил в близост до централата, заяви шефът на руския ядрен конгломерат „Росатом“, който пое контрола над АЕЦ след мащабната инвазия. Това предизвика продължаваща криза относно безопасността на най-голямата атомна електроцентрала в Европа. Украйна не коментира веднага тези твърдения.

Руските сили са убили трима души и са ранили 15, когато в сряда атакуваха югоизточния град Запорожие, заяви регионалният губернатор Иван Федоров. Федоров добави, че регионът е останал под заплахата от въздушни бомбардировки през цялата вечер.

Украински дронове са поразили и 20 руски кораба в Черно море, съобщи в сряда главният командир на дронните сили на Киев. Украинските атаки принудиха Русия, най-големият износител на зърно в света, да ограничи корабоплаването в Азовско море.

Руска атака е убила най-малко трима души и е ранила седем в северната украинска област Суми, съобщи в сряда областният губернатор Олег Григоров. Хригороф посочи, че Русия е нанесла шест удара с управляеми въздушни бомби. Един от тях е паднал в близост до медицински обекти, а останалите, според предварителна информация, са поразили инфраструктурни обекти.

В ранните часове на четвъртък сутринта Киев беше подложен на атака с балистични ракети, като експлозиите огласиха и осветиха небето. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че е бил ударен склад, а „отломки от ракети са паднали върху нежилищни сгради“, където е възникнал пожар. Впоследствие бе съобщено, че двама души са загинали, а петима са били ранени в атаката.

В същото време Харков, вторият по големина град в Украйна, беше ударен от дронове, съобщи кметът на града. По думите му са нанесени удара в най-малко три квартала.

В Одеса също е била обявена въздушна тревога и после се е чул взрив.