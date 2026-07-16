Петролът леко поевтинява, но атаките край Ормузкия проток заплашват доставките*

Цената на петрола леко се понижава след три дни на ръст, след като САЩ извършиха нова серия въздушни удари срещу Иран в отговор на поредицата от нападения срещу търговски кораби, предприети от Ислямската република през тази седмица, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,46% до 84,56 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,28 до 79,38 долара за барел.

САЩ нанесоха нови въздушни удари по Иран и атакуваха супертанкер в близост до основния износен терминал на страната дълбоко в Персийския залив. По-рано Техеран беше атакувал кораби в Ормузкия проток, което предизвика тревога сред корабните оператори и доведе до осезаем спад в трафика.

По-рано цената на суровия петрол достигна най-високите си нива от около месец насам, тъй като ескалацията на конфликта възроди опасенията за доставките от богатия на енергийни ресурси регион, компенсирайки част от приблизително 30-процентния спад през второто тримесечие. В същото време почти ежедневните украински атаки срещу руски рафинерии и танкери допълнително увеличават риска за глобалните доставки.

„Вече не само отново загубихме Ормузкия проток, но губим и руския суров петрол и рафинерии“, коментира Джеф Къри, старши съветник в Carlyle Group. „Ситуацията на енергийния пазар, бих казал, е изключително тревожна“, добавя той.

Американският президент Доналд Тръмп обеща да засили въздушните удари срещу Иран, докато Техеран не прекрати нападенията срещу кораби в Ормузкия проток и не се съгласи да отвори този ключов енергиен маршрут. Според The Wall Street Journal Тръмп обмисля разширяване на военните операции, като сред обсъжданите варианти е овладяването на остров Харг, където се намира основният петролен експортен терминал на Иран.

От своя страна Техеран не показва признаци на отстъпление. Ислямската революционна гвардия съобщи в сряда, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато САЩ не прекратят въздушните удари и блокадата на иранските пристанища.

„Световната икономика е изправена пред ново сериозно предизвикателство, ако корабоплаването през Ормузкия проток не бъде възстановено в рамките на няколко седмици“, предупреди изпълнителният директор на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол в интервю за Bloomberg.

Според анализатори на RBC Capital Markets седемдневната средна стойност на петролните потоци през Ормузкия проток е намаляла с 4,6 млн. барела дневно до едва 3,9 млн. барела дневно, откакто военните действия бяха възобновени преди седмица. Това отразява краха на временното примирие, подновените ирански атаки и възстановената американска блокада.

Дори ако администрацията на Тръмп реши да предприеме стратегическо отстъпление, анализаторите не очакват корабният трафик през Ормузкия проток да се върне към нивата отпреди войната, докато превозвачите са изправени пред риска от мини, ракети, дронове и допълнителни такси, налагани от Техеран.

Според Джон Уудс, главен инвестиционен директор за Азия в Lombard Odier, пазарите постепенно ще се приспособят към новата среда, вместо да очакват бързо възстановяване на нормалните условия.

„По-вероятният сценарий са периодични, но практически постоянни прекъсвания на доставките през Ормузкия проток - ситуация, с която пазарът ще трябва да се научи да живее“, посочва той. Според Уудс цената на сорта Брент може трайно да включва рискова премия между 5 и 15 долара за барел.

Въпреки напрежението корабоплаването не е спряло напълно. Според говорителя на Централното командване на САЩ капитан Тим Хокинс във вторник вечер броят на преминаванията с американско съдействие е достигнал двуцифрено число. От приблизително 300 кораба, преминали през Ормузкия проток през последната седмица, близо половината са били ескортирани или подпомогнати от американските сили.

Междувременно запасите от суров петрол в САЩ са намалели с почти 1,7 млн. барела през миналата седмица вследствие на увеличения износ, въпреки че той остава под нивата отпреди войната, сочат данни на Администрацията за енергийна информация (EIA), публикувани в сряда. Резервите в Къшинг, щата Оклахома - основният пункт за доставка на WTI - са се повишили над 20 млн. барела, което се счита за минималното оперативно равнище на хъба.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.