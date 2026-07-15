Qatar Airways спира полетите си до София и се оттегля от България

Катарската авиокомпания Qatar Airways спира полетите си между Доха и София и закрива офиса си в България от септември. Това съобщи за TravelNews заместник-председателят на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) Димитрина Горанова. Тя определи това като тежък удар за България, за свързаността ни с цяла Азия, Африка и Австралия, както и за туристическия бизнес у нас.

Авиокомпанията оперира на българския пазар повече от 15 години. След започването на военния конфликт в Близкия изток в края на февруари Qatar Airways спря всички полети, но постепенно започна да ги възстановява от април насам. Авиокомпанията поддържаше в резервационните системи полети до София за края на годината и за 2027 г., но изведнъж ги свалиха, след което ни уведомиха, че закриват офиса и спират да летят до България, обясни ситуацията Горанова.

Причини не са посочени. От офиса в София отказаха коментар, като препратиха запитването към централата в Доха, допълни тя.

Според представители на туристическия бранш спирането на полетите е заради оптимизирането на дейността на авиокомпанията след военния конфликт, липсата на самолети и слаб интерес към България от страна на пътници от Азия.

„Липсата на директни полети на Qatar Airways до София вече оказва сериозно влияние върху туристическия пазар, а България спешно трябва да работи за привличането на нови авиокомпании, които да осигурят по-добра свързаност с Азия, Африка и Австралия“, коментира пред TravelNews Петър Стоянов, председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти. В момента най-добрите връзки са с Turkish Airlines през Истанбул и с Fly Dubai през Дубай, като за втората е слаб интересът заради ситуацията в Близкия изток. Според него след прекратяването на полетите на Qatar Airways пазарът се е стеснил, а цените на билетите на Turkish Airlines са се повишили.

Стоянов посочва, че липсата на Qatar Airways вече се отразява на пазара. Цените на билетите на Turkish Airlines се увеличиха – както заради липсата на алтернативни полети, така и заради по-високите разходи за гориво. Никой не смее да пътува през Дубай с Flydubai заради несигурната обстановка. В момента целият пазар лежи на Turkish Airlines“, коментира Стоянов. По думите му алтернативен вариант са полетите през хъбове в Централна и Западна Европа, но те значително удължават времето за пътуване и не са предпочитани от туристите.

Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (AБТТA) стартира инициатива за привличане на нови авиокомпании, сред които Etihad Airways от Абу Даби, която се разширява в световен мащаб. Организацията ще представи официална позиция пред Министерствата на туризма и на транспорта, съобщиха от АБТТА.

Стоянов отбеляза, че Etihad Airways вече изпълнява полети до Белград, Загреб, Атина и Истанбул, а скоро ще започне да лети и до Букурещ. „Такива линии се случват на политическо ниво. Необходимо е държавата да бъде активна, ако иска България да стане част от мрежата на Etihad“, каза той.

Според него интерес към полети до България проявяват също националните авиокомпании на Китай и Виетнам. Дори могат да бъдат поканени още Malaysia Airlines и Singapore Airlines, които имат големи хъбове в Азия.И в този случай политическата подкрепа е определящ фактор.

Димитрина Горанова подчерта, че въздушната свързаност е ключова за развитието на туризма и бизнеса. „За една дестинация като България е изключително важно да има добра свързаност. Липсата на достатъчно въздушни връзки пречи както на входящия, така и на изходящия туризъм, но и на бизнес пътуванията“, заяви тя. По думите ѝ туроператорите срещат сериозни затруднения при организирането на групови пътувания до Азия, Африка и Австралия, тъй като възможностите за удобни връзки са ограничени.

В деня, в който стана ясно, че Qatar Airways спира полетите си до София и се оттегля от България, министърът на туризма Илин Димитров анонсира, че е провел разговор с посланика на Катар Фахад Ал-Мушайри, който цели да се засилят туристическите контакти.

Обсъдени са нови контакти между туроператори, по-добро представяне на България пред катарската публика и партньорства в туристическото образование.

Министър Димитров е предложил организирането на B2B срещи и участието на катарски туроператори в туристически изложения в България. Обсъдени са и посещения на инфлуенсъри и туристически влогъри, които да представят възможностите за почивка у нас пред аудиторията в Катар.

От своя страна, посланик Ал-Мушайри е заявил, че България е привлекателна и разнообразна дестинация, като е обърнал внимание на необходимостта от повече туристическа информация и на арабски език, тъй като туристите от Катар пътуват често и проявяват интерес и към кратки уикенд посещения.

Министър Димитров е предложил да бъде подновен и меморандумът за сътрудничество в туризма между двете страни.