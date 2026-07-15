Вълната от национализъм в Иран задушава дипломатите му

Вълната от националистически ентусиазъм в Иран създава трудна обстановка за дипломатите на страната и усложнява постигането на договорка със САЩ на условия за траен край на военните действия и осигуряване на така необходимото облекчение от санкциите, пише Wall Street Journal.

Режимът, който беше разтърсен от протести по-рано тази година и все още е силно непопулярен сред голяма част от иранското общество, разпалва патриотични настроения, за да засили подкрепата по време на най-тежките дни на войната, и ги разшири по време на погребението на покойния върховен лидер Али Хаменей миналата седмица. Сега твърдолинейни депутати, журналисти и други гласовити фракции използват тези чувства, за да притискат преговарящите на Техеран и да ограничават способността им да постигат сделки със САЩ.

Динамиката допринася за неспособността на Америка да отвори Ормузкия проток, най-непосредствената цел на предварителното споразумение за прекратяване на войната, което президентът Тръмп подписа преди около месец и което според националистически настроени критици предава интересите на Иран.

Техеран прие да отвори протока за движение в рамките на 30 дни. Вместо това той многократно обстрелва кораби, за да подкрепи твърденията на твърдолинейните политици, че Иран контролира водния път. Задълбочавайки патовата ситуация, Тръмп обяви в понеделник повторно налагане на американската блокада на иранските пристанища с надеждата да окаже натиск върху режима да отвори отново протока и САЩ извършиха удари срещу Иран за трета поредна вечер, като те продължиха и в сряда сутринта.

Опитите през уикенда на САЩ и посредника Катар да възобновят преговорите и да прокарат временното споразумение се провалиха, когато Корпусът на гвардейците на Ислямската революция рестартира атаките и обяви Ормузкия проток за затворен.

В събота иранският депутат Махмуд Набавиан, който е бивш член на преговарящия екип, заяви, че изискването за преговори относно бъдещото управление на Ормузкия проток е „очевидна и явна слабост“ на споразумението. Революционните гвардейци ще „изпълнят правото на иранската нация над Ормузкия проток и ще упражняват изключителен контрол над протока, каквото и да се случи“, каза той.

Според анализатори революционните гвардейци насърчават подобни настроения, за да запазят контрола над водния път и да поддържат върховенството си в страната.

„Те смятат, че докато контролират Ормуз, ще диктуват условията както спрямо САЩ, така и във вътрешен план“, казва Мустафа Пакзад, който съветва чуждестранни компании за иранската геополитика. „Революционните гвардейци се надяват, че опасенията от чуждестранна атака... ще накарат някои хора да заложат на тяхната карта. Национализмът е удобно временно чувство, към което да се придържат“, допълва той.

САЩ и посредниците твърдят, че всеки опит на иранските дипломати да постигнат разбирателство за управлението на протока е саботиран от привържениците на твърдата линия. Ирански дипломати са заявили пред посредниците, че биха искали да постигнат компромис, но ръцете им са вързани.

Те са под натиск и на улицата. На погребалните церемонии за Хаменей, управлявани от режима, миналата седмица огромни тълпи от хора развяваха гигантски плакати, на които се четеше „убийте Тръмп“. Умереният президент Масуд Пезешкиан беше посрещнат с възгласи „Смърт на нормализаторите“ и „Смърт на предателите“.

Външният министър Абас Арагчи беше преследван от множество, което развяваше червени знамена, символ на отмъщението, и го наричаше „безчестен“, докато го замерваше с неизвестен предмет. Говорител на правителството осъди по-късно групата заради скандирането на разединителни лозунги, насочени срещу президента и преговарящия екип на страната.

Няколко дни по-рано държавната телевизия IRIB, която отдавна е управлявана от привържениците на твърдата линия, неочаквано прекъсна главния преговарящ и председател на парламента Багер Галибаф, докато той се опитваше да обясни, че предишен твърдолинеен президент на Иран също е провеждал разговори със САЩ.

Погребението на Хаменей също така стана повод за масови призиви да се отмъсти за смъртта му, не само чрез военни действия срещу САЩ и Израел, но и чрез издирване на отговорните лица. Хаменей и членове на семейството му загинаха при израелско въздушно нападение в началото на войната.

В понеделник Абас Могтадей, заместник-председател на комисията по националната сигурност към парламента, заяви, че Иран има правото и способностите да преследва хора и организации, които са наредили или планирали атаките.

Изданието „Хамшахри“, публикувано от твърдолинейните местни власти в столицата Техеран, помести снимки в стил „Търси се“ на Тръмп, държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пийт Хегсет, израелския премиер Бенямин Нетаняху и редица европейски лидери.

Моджтаба Хаменей, син на покойния върховен лидер, който пое ролята му след убийството на баща му, но не присъства на погребението му, също се присъедини към призивите за отмъщение.

„Имаме списък с престъпниците, които убиха нашия лидер и други хора в последните две войни. Смъртта на тези престъпници и убийци няма да бъде естествена смърт в леглото“, заяви той в социалните мрежи в събота.

Революционните гвардейци и съюзниците им се възползваха от отсъствието на Моджтаба Хаменей в общественото пространство и от двойнствената му позиция за преговорите. Новият върховен лидер заяви, че не подкрепя преговорите със САЩ, но е позволил те да продължат, стига президентът Пезешкиан да поеме отговорност за изхода от тях.

Според анализатори пропагандните усилия се стремят да разширят подкрепата за режима извън религиозните консерватори, като смекчава акцента върху строгите морални норми, за да се възползва от възродения патриотизъм сред части от населението, разгневени от американските и израелските атаки по време на войната. Те често включват жени в роли, които не биха били позволени от духовниците в миналото.

В кадри, публикувани в средата на юни от държавната телевизия, се виждаше как член на революционните гвардейци учи жени с ярко червило как да боравят с автомати AK-47. В края на май осведомителната агенция на иранското министерство на отбраната DEFA показа жена в пълна камуфлажна униформа на среща с военни съветници, които се събраха, за да обсъдят разширяването на конфликта отвъд Близкия изток.

Режимът влезе в конфликта в слаба позиция. Протестите, които пламнаха през декември под натиска на задълбочаващата се икономическа криза, прераснаха в призиви за сваляне на системата. Обществени допитвания последователно показаха, че не повече от 20% от иранците подкрепят клерикалното управление.

Недоволството от режима все още е дълбоко. Засега той се възползва от събуждането на националистическите настроения, които затрудняват идеята за компромис със САЩ.

„Войната донесе обратното на това, което Израел и САЩ вроятно възнамеряваха“, казва Сина Тоси, сътрудник в Центъра за международна политика във Вашингтон, съсредоточен върху Иран. „Вместо да предизвика срив и масово дезертиране, тя засили по-националистическата рамка на системата и временно разшири обществената ѝ база".