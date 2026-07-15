Европейските борси се оказаха раздвоени между добрите резултати на ASML и срива на IBM

Европейските пазари се оказаха в режим на застой в сряда, тъй като инвеститорите бяха раздвоени между добрите финансови резултати на нидерландския технологичен гигант ASML и срива на технологичния сектор на Уолстрийт от снощи, предизвикан от IBM, пише Investing.com.

Паневропейският индекс STOXX 600 се повиши с 0,1% до 642,71 пункта, отразявайки усещането на предпазливост, докато трейдърите балансират между корпоративните макроданни и предстоящите икономически индикатори и глобалните очаквания за промяна на лихвените проценти.

Германският бенчмарк DAX се понижи с 0,6% до 24 999,53 пункта, докато френския CAC 40 се повиши слабо с 0,2% до 8382,43 пункта, а лондонският FTSE 100 спадна с 0,1% до 10 515,92.

Като стабилизиращ фактор за пазарите послужи технологичния гигант ASML, чиито акции отбелязаха ръст с 3,3%.

Компанията производител на оборудване за чипове повиши прогнозите си за 2026 г. и обяви, че ще разшири производствения си капацитет, след като отчете по-добри от очакваните финансови резултати за второто тримесечие заради непрекъснатото търсене в областта на изкуствения интелект (AI).

Оптимизмът от Амстердам обаче се оказа охладен от предварителните резултати на IBM за второто тримесечие, обявени снощи. Компанията шокира Уолстрийт, като не оправда прогнозите си за приходите. Това предизвика сериозен срив от 25% в пазарната ѝ стойност.

Предупреждението на IBM, че корпоративните клиенти пренасочват рязко бюджетите си за хардуер към сървъри за изкуствен интелект и системи за

Предупреждението на IBM, че корпоративните клиенти агресивно пренасочват бюджетите си за хардуер към AI сървъри и системи за съхранение за сметка на традиционния софтуер и инфраструктурата, предизвика вълна в глобалния технологичен сектор, ограничавайки печалбите на европейските софтуерни компании.

Междувременно акциите на SAP отчетоха спад с 0,6%. Собственикът на Cartier Richemont регистрира ръст от 5%, след като обяви по-добри от очакваните резултати за първото тримесечие.