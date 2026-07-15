Цената на акциите на SpaceX падна под нивото от IPO-то

Цената на акциите на американската аерокосмическа компания на предприемача Илон Мъск SpaceX бележи спад за четвърта поредна сесия в сряда, като за първи път падна под нивото от 135 долара, на което книжата бяха пуснати при първичното публично предлагане (IPO), предаде Bloomberg.

В сряда цената на акциите спадна с 2% до 133,34 долара за брой.

Историческото първично публично предлагане на производителя на ракети миналия месец привлече рекордните 86 млрд. долара и превърна Илон Мъск в първия трилионер.

Цената на книжата на SpaceX претърпя силни колебания, типични за първичните публични предлагания – тя отбеляза ръст от почти 50% през първите три дни от търговията, но след това загуби почти една четвърт от стойността си през следващите три сесии.

Движение на цената на акциите на SpaceX. Графика: Bloomberg

По-рано този месец акциите на компанията бяха включени в индекса Nasdaq-100 чрез ускорена процедура, както и в индекса Russell 1000 в края на юни, само две седмици след първичното ѝ публично предлагане. Анализаторът от Bloomberg Intelligence Роб дьо Боф изчислява, че включването на SpaceX в двата индекса води до покупки от индексни фондове на стойност поне 5,4 млрд. долара.

Въпреки спада Wall Street остава като цяло оптимистично настроен към акциите на SpaceX. Краят на „тихия период“ за анализаторите от банките, участвали в първичното публично предлагане, доведе до вълна от оптимистични анализи, включително определянето на ценова цел от 800 долара за акция от финансовата компания Raymond James – най-високата на пазара.

Над 80% от анализаторите, проследявани от Bloomberg, дават на SpaceX рейтинг, съответстващ на препоръка „купувай“, а средната им ценова цел от около 238 долара предполага потенциал за ръст от приблизително 78% спрямо текущата цена на акциите.